Serie A 2023/2024: cambia il VAR, svolta storica

C’è una svolta storica in programma per la Serie A del 2023/2024, in merito al VAR e alle decisioni arbitrali.

Vuole limitare le polemiche la federazione arbitrale e, di fronte alla trasparenza totale che l’AIA vuole mostrare alle squadre che disputeranno il prossimo campionato, occhio a quella che è una svolta totale all’arbitraggio e a tutto ciò che ne consegue con il Video Assistant Referee.

Il VAR è uno strumento che ha rivoluzionato il calcio nel mondo, non solo per quanto riguarda il calcio italiano. Ciononostante, le polemiche, continuano ad essere presenti. E Rocchi, in vista di quello che sarà il prossimo campionato, ha voglia di sistemare le cose in tal senso o quantomeno limitare le polemiche stesse, non rivedendo le scene che hanno portato alla dismissione di alcuni dei suoi arbitri.

Serie A, cambia il VAR per il 2023/2024: ecco come

Ha voglia di limitare le polemiche e, il primo passo per farlo, è mostrare trasparenza di fronte agli episodi giudicati al VAR.

Mentre tutte le squadre d’Italia si prepareranno a breve per quella che sarà la prossima stagione di Serie A, anche la squadra arbitrale si farà trovare pronta, con una serie di cambiamenti che ci saranno sull’applicazione al regolamento per la Serie A 2023/2024.

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il VAR sarà a disposizione della FIGC. Gli arbitri metteranno a disposizione delle squadre i dialoghi tra gli arbitri e gli audio pubblici, per le decisioni al VAR.

Serie A, cambia il VAR: dialoghi aperti, come funzionerà

A partire dalla prossima stagione dunque, per il campionato di Serie A 2023/2024, il VAR va verso il progresso.

Così come accade anche in altri sport, il dialogo tra gli arbitri sarà pubblico e le squadre potranno ascoltare quelle che sono le decisioni arbitrali e come verranno giudicate alla VAR Room, nelle conversazioni che di tanto in tanto e negli incontri tra club e arbitri, si sono già sentite.

Questa volta il VAR si mette a completa disposizione con le immagini e i video, con audio stessi, che saranno ascoltabili dai club nei giorni a seguire delle sfide con controversi episodi arbitrali.

Serie A, audio aperto al VAR: quando si potranno ascoltare?

Non sarà tutto in diretta, nel momento delle decisioni stesse. All’indomani delle giornate di campionato, l’AIA si metterà a disposizione nel pubblicare con la FIGC gli audio delle decisioni arbitrali al VAR, che potranno essere ascoltati nelle giornate di lunedì o martedì.