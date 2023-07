Chiellini torna bianconero: l’annuncio ufficiale della Juve

Chiellini, dopo un periodo di allontanamento, è tornato alla Juventus: decisione definitiva, c’è il comunicato ufficiale del club bianconero

La Juventus ha bisogno di ritrovare certezze. L’ultima stagione è stata estremamente travagliata e ricca di problematiche generate da alcune spinose questioni extra-campo. Era molto complicato tenere lontana la squadra dalle voci provenienti dall’esterno, che hanno generato forti condizionamenti.

Alla fine la squadra guidata da mister Massimiliano Allegri dovrà accontentarsi della Conference League, sebbene – come sottolineato più volte dal tecnico livornese – abbia conquistato sul campo l’accesso alla prossima edizione della Champions. In realtà, però, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe pure essere esclusa totalmente dalle competizioni europee. In tal senso, si attende il verdetto da parte dell’Uefa, che al momento sta proseguendo le indagini per capire il da farsi.

Ad ogni modo, la dirigenza juventina continua il lavoro in ambito di calciomercato, con l’obiettivo di sistemare/potenziare il più possibile la rosa attualmente a disposizione. Il primo colpo bianconero dell’estate porta il nome di Timothy Weah, figlio del campionissimo – nonché Pallone d’Oro – George, il quale di recente ha rivelato di essere un grande tifoso della Juve. L’operazione in argomento, ovviamente, non può bastare neanche lontanamente, ma forse la si può considerare un buon inizio.

In tutto ciò la speranza della società è che la trattativa per Cristiano Giuntoli si sblocchi in fretta e pare che ormai la telenovela sia giunta al capolinea. Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è convinto a liberare subito il suo direttore sportivo, permettendogli di intraprendere a breve la nuova avventura in quel di Torino.

Rimarrà comunque il dubbio relativo alla coesistenza tra Allegri e Giuntoli, aspetto fondamentale per tornare finalmente a competere ad alti livelli. La certezza è che adesso mancano dei punti di riferimento, anche all’interno della squadra. Si sente ancora parecchio la mancanza di pedine del calibro, ad esempio, di Giorgio Chiellini, monumento della retroguardia bianconera per diverso tempo.

Juventus, c’è il ritorno di Chiellini: adesso è ufficiale

Numerosi supporters della ‘Vecchia Signora’ vorrebbero il suo inserimento nella dirigenza e quasi sicuramente accadrà in futuro, quando l’ex Fiorentina deciderà una volta per tutte di appendere gli scarpini al chiodo. Nel frattempo, i tifosi devono ‘accontentarsi’ del fratello di Chiellini, Claudio, il quale è ufficialmente tornato alla Juventus.

Lo ha annunciato il club piemontese attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali. A partire dal 1° luglio 2023, Claudio Chiellini ricoprirà il ruolo di Head of Next Gen Area. Un nuovo incarico, dunque, nel club di Exor, dopo l’esperienza biennale in qualità di direttore sportivo del Pisa. Si tratta di un profondo conoscitore del mondo Juventus e adesso è pronto a prendere in mano la Next Gen, un asset chiave per la compagine torinese.

Chiellini ha visto nascere in passato tale progetto, di cui è già stato Team Coordinator per ben tre stagioni. Inoltre, ha avuto modo di ricoprire il ruolo di On Loan Players Coordinator prima e, in seguito, anche quello di On Loan Players Manager. Tanta esperienza che potrà essere utile alla Juventus.