Serie A, super colpo a centrocampo: lo sta prendendo una big

Una big di Serie A si starebbe muovendo seriamente per andare a rinforzare il proprio centrocampo in questo calciomercato, ed a quanto pare ci starebbe anche riuscendo, stando a quanto riportato dalle ultime notizie.

La società sta infatti lavorando per riuscire a mettere il prima possibile a disposizione del mister uno dei centrocampisti più forti di tutta la Serie A, che con le sue prestazioni si sarebbe guadagnato non solo la nazionale ma anche l’interesse di club provenienti da tutta Europa.

Nonostante questo, però, Il suo futuro sembrerebbe essere ancora una volta in Italia, dato che, per l’appunto, una big di Serie A starebbe facendo di tutto pur di riuscire a trovare un accordo per il suo cartellino ed anticipare la -folta- concorrenza.

Calciomercato Serie A: la big piazza il colpo a centrocampo

Importanti novità arrivano in merito al futuro del centrocampista in questo calciomercato, che dopo essersi una volta e per tutte consacrato nella passata stagione sembrerebbe essere pronto a compiere il definitivo salto di qualità in carriera.

Non a caso nel corso delle ultime settimane il nome del giocatore è stato accostato a tantissimi club importanti, ma nessuno di questi è andato oltre al semplice interessamento, eccetto uno, che dopo una cessione illustre in questa zona di campo sarebbe pronto a regalare all’allenatore un innesto, e sostituto, di qualità. Ed è per questo motivo che il centrocampista risponde all’identikit perfetto che la società stava ricercando in questo calciomercato, giocatore capace di riuscire ad alternare sostanza a qualità lì in mezzo al campo. I nomi presenti sulla lista della dirigenza per quel ruolo sono tanto, ma la scelta pare essere oramai definitiva, come confermato anche dalle ultime notizie.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da Il Corriere dello Sport, dopo la cessione di Milinkovic Savic la Lazio è pronta a fare all-in su Samuele Ricci del Torino in questo calciomercato, giocatore ideale da inserire all’interno dello scacchiere di Maurizio Sarri.

Calciomercato Lazio, occhi su Ricci: il Toro fissa il prezzo

Samuele Ricci è uno dei recenti gioielli del calcio italiano. Cresciuto all’Empoli e consacratosi al Torino, il centrocampista dell’U21 sembrerebbe essere pronto a compiere definitivo salto di qualità in carriera, come dimostrato anche dal forte interessamento della Lazio per lui in questo calciomercato.

Il classe 2001 è però uno dei titolarissimi della formazione di Ivan Juric, ed è per questo che semmai Cairo scegliere di lasciarlo partire lo farà solo alle sue condizioni. La Lazio è dunque avvisata, anche perché, stando a dati Transfermarkt, per lasciar partire Ricci in questo calciomercato il Torino chiede almeno 20 milioni di euro.

Lazio, Ricci prima scelta: l’alternativa è un campione del mondo

Samuele Ricci è la prima scelta della Lazio in questo calciomercato, ma visto che trattare con il Torino non è mai semplice, Lotito avrebbe iniziato a sondare il terreno anche per un’alternativa di lusso. Stando alle ultime notizie, infatti, la Lazio starebbe pensando anche a Leandro Paredes per completare la mediana di Maurizio Sarri, giocatore d’esperienza che potrebbe tornare nella capitale per pochissimo –circa 10 milioni di euro-. L’unico vero ostacolo potrebbe essere rappresentato dallo stipendio che in quel di Parigi percepisce il centrocampista argentino.