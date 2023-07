Cessione lampo, dice addio al Milan: i dettagli

Il giocatore rossonero sembra sempre più vicino alla cessione: l’offerta giusta potrebbe arrivare dalla Bundesliga

Sono ormai anni che Milan ed Inter si danno battaglia sul mercato per una serie di profili che entrambe le dirigenze avevano adocchiato come degni d’interesse. Da Nicolò Barella a Marcus Thuram, per finire con il caso di Davide Frattesi, i due club meneghini spesso si sono contesi giocatori.

Per una volta, e questa è una novità quasi assoluta, i due club meneghini sono al centro di un duello al contrario: c’è infatti una società tedesca che vorrebbe pescare alternativamente da nerazzurri o rossoneri per la propria corsia di sinistra.

Si tratta del Wolfsburg del tecnico Schfer, che in una recente intervista ha dichiarato: “Teniamo d’occhio tutti e prenderemo la decisione più adatta a noi dal punto di vista sportivo e finanziario“. Le attenzioni di quello che è stato il club che ha lanciato sul palcoscenico del grande calcio un certo Edin Dzeko, di recente passato al Fenerbahce, sembravano essere rivolte su Robin Gosens, l’ex Atalanta che proprio non ha ingranato a Milano.

Date le difficoltà di trovare un accordo sul prezzo del cartellino però, la società teutonica avrebbe ora rivolto lo sguardo all’altra sponda del Naviglio. Dove un conclamato esubero della rosa rossonera sembra proprio fare al caso del Wolfsburg.

Pioli, difensore in uscita: affare possibile

Fodé Ballo-Touré, reduce da una stagione tutt’altro che indimenticabile e deludente quando si è trattato di fare le veci di Theo Hernandez, è chiaramente in uscita dal Milan. Le occasioni concesse da Pioli non sono state sfruttate a dovere dal senegalese con passaporto francese, poi uscito praticamente definitivamente dalla rotazioni dell’allenarore parmigiano nel passaggio alla difesa a tre operato per un certo periodo, dopo la crisi di gennaio, dal Milan.

Chiaramente per le due squadre di Milano le ipotetiche cessioni di Gosens e Ballo-Touré assumerebbero significati del tutto diversi. Marotta punta ad incassare una cifra che sposterebbe non di poco la libertà di manovra del club nella fase degli acquisti. La partenza dell’ex Monaco invece porterebbe nelle tasche del cassiere di Via Aldo Rossi non più di 5 milioni. A volersi tenere larghi.

Ecco che allora, anche per una questione di prezzo, la fumata bianca sembra più vicina per il Milan che per l’Inter. Un piccolo successo ‘al contrario’ per la rinnovata dirigenza dei rossoneri, che conta prima o poi di beffare i cugini anche su qualche colpo, magari top, in entrata.