Lascia la Serie A, vola anche lui in Arabia Saudita: è ufficiale

La connessione fra l’Arabia Saudita e la Serie A continua a rafforzarsi giorno dopo giorno. La Saudi Pro League è infatti pronta ad accogliere un altro campione proveniente dal campionato italiano in questo calciomercato.

Dopo Roger Ibanez e Sergej Milinkovic Savic, dunque, il campionato saudita ha lavorato sotto traccia per riuscire ad assicurarsi le prestazioni di un altro campione proveniente dalla Serie A, riuscendoci anche senza riscontrare troppe difficoltà nelle trattative per il giocatore.

L’impressione era però che per quest’operazione ci potesse volere un pò più di tempo, ma invece oggi è arrivata addirittura l’ufficialità da parte del club saudita, che ha per l’appunto comunicato l’arrivo del giocatore dalla Serie A in questo calciomercato.

Calciomercato, lascia la Serie A per l’Arabia Saudita: è ufficiale

Importanti e definitive novità arrivano in merito al futuro del giocatore in questo calciomercato, che dopo tante chiacchiere ha a sorpresa lasciato la Serie A per trasferirsi nella nuova pietra miliare del calcio mondiale, ovvero l’Arabia Saudita.

Come detto quest’operazione ha stupito un pò tutti, a partire dagli stessi tifosi, consapevoli di poter perdere il loro campione ma non così, ed adesso, a neanche 10 giorni dall’inizio del campionato. Questa cessione farà e non poco discutere, anche perché ad oggi il club ha messo a segno solo cessioni illustri senza andare a lavorare su rimpiazzi di lusso in questo calciomercato. I tifosi si stanno dunque spazientendo e non poco nei confronti della dirigenza, ma al momento la piazza non deve fare altro che assorbire la botta ed accettare l’ennesimo addio importante dell’estate, anche perché non si sta parlando di trattative in corso, ma addirittura di operazione conclusa ed ufficializzata.

Stando infatti a quanto comunicato dal club tramite una nota ufficiale sui propri canali, il Lecce ha ceduto Assan Ceesay al Damak F.C., club attualmente sedicesimo, e dunque in zona retrocessione, in Saudi Pro League.

Lecce, Ceesay al Damak F.C.: a breve le visite mediche

Completamente a sorpresa il Lecce ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Damak per il trasferimento in Arabia Saudita di Assan Ceesay in questo calciomercato. Stando infatti a quanto riportato dallo stesso club salentino suoi propri canali ufficiali, “la società giallorossa ha attrezzato il calciatore a raggiugnere la sede del club Saudita al fine di sottoporsi alle visite mediche di rito”.

Dopo le visite e le firme sui contratti, dunque, Cessay diventerà un nuovo giocatore del Damek qualora non ci dovessero essere degli intoppi strada facendo. Al momento, comunque, non sono ancora note le cifre di questo trasferimento, anche se valutando i dati forniti da Transfermarkt si stimerebbe che quest’operazione potrebbero arrivare a sfiorare anche i 5 milioni di euro.

Calciomercato Lecce, anche Ceesay ceduto: palla ora a Corvino

Dopo Hjulmand anche Ceesay lascia il Lecce. In un colpo solo il club salentino ha dunque perso due degli eroi della salvezza della passata stagione, senza considerare ovviamente gli altri giocatori già andati via. La piazza dunque è scontenta ma soprattutto preoccupata per quello che sarà di questo Lecce, ed è peer questo che ora la palla passa nelle mani di Pantaleo Corvino che ha il compito di mettere a segno un paio di colpi interessanti per puntare ancora una volta alla salvezza e zittire tutte le critiche mosse nei confronti suoi e del Lecce.