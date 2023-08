È stato offerto in Serie A: ribaltone dal Tottenham

Un big proposto ad una cifra che stuzzica: dall’Inghilterra sono sicuro, ora può davvero arrivare in Serie A.

Colpi di scena, ribaltoni, sgambetti che sul mercato non si dimenticano, e sono destinati a creare forse anche tensioni nella prossima stagione.

A meno di 3 settimane dalla fine di questa sessione di trattative, e ad un soffio dall’avvio del campionato, le notizie che tengono banco alimentano il dibattito fra i tifosi.

Il caso Samardzic ha dimostrato ancora una volta che prima delle firme ogni trattativa può restare aperta, e in una situazione in cui molti club sembrano ancora incompleti, ogni voce, e tutti i potenziali affari, sono da prendere in considerazione e da valutare attentamente. Dall’Inghilterra piombano infatti notizie su una scelta del club, deciso a salutare un calciatore di grande livello.

L’addio di Kane potrebbe essere accompagnato da una serie di scelte destinate non solo a cambiare in pochi giorni il volto degli Spurs, ma anche a dare linfa al club con una serie di giovani nel mirino. Si punta quindi ad abbassare l’età media della squadra e a dare il benservito a chi non è del tutto convinto di far parte del nuovo corso. In tal senso va letta la chiamata ad un club di Serie A per riallacciare i rapporti sul mercato. Nella chiacchierata si discuterà di un calciatore che non rifiuterebbe affatto una chiamata dall’Italia.

Il Tottenham vuole cederlo: contatti in corso con un club di A

Kane ha rotto gli indugi e la cessione, ufficiale dopo la lettera in cui ha salutato i tifosi, apre una vera rivoluzione in casa Tottenham. L’astronomica cifra in arrivo dal Bayern non sarà infatti investita solo sull’attaccante, ed è destinata a portare in casa dei londinesi una serie di colpi già individuati per stessa ammissione di Postecoglou.

Proprio l’allenatore ha chiesto di accelerare il processo di trasformazione del club, chiedendo di cedere alcuni giocatori avanti con l’età per investire sui giovani. Ecco perché anche Hugo Lloris potrebbe fare i bagagli, e in Inghilterra circolano notizie su una telefonata che potrebbe arrivare da Londra a Roma.

Molti esperti di mercato sussurrano che il portiere sia stato offerto prima al Real Madrid, che ha rimandato di qualche giorno i discorsi. Una chiamata sarebbe però arrivata anche alla Lazio, che al momento non avrebbe necessità di un portiere titolare ma di una riserva di grande spessore. Lotito in questa fase riflette, ma l’idea di prelevare un portiere di grande livello, pagando solo l’ingaggio, potrebbe nelle prossime ore intensificare i contatti fra le parti.