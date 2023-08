Clamorosa rottura fra l’Italia e Mancini: decisione inaspettata del CT

Incredibile quanto starebbe succedendo in queste ultime ore sulla panchina della Nazionale Italiana. A quanto pare Roberto Mancini sarebbe pronto a lasciare il posto da commissario tecnico, rassegnando le sue dimissioni.

Una decisione inaspettata che rischia seriamente di incidere negativamente sul movimento calcistico italiano, in un periodo delicato come questo che avvicina la Nazionale alle qualificazioni sia al prossimo imminente Europeo ma anche ai mondiali del 2026 in America.

Nessun dietrofront da parte di Mancini, questa -seppur discutibile- decisione il commissario tecnico l’ha già presa e presto verrà anche ufficializzata dai canali della Federazione che, nel frattempo, si sarebbe già mobilitata per trovare un allenatore col quale sostituirlo.

Ultim’ora, bomba Mancini: si dimette dall’Italia

Clamorose novità arrivano in merito al futuro di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale italiana. Dopo un Europeo vinto, ma la delusione di non essersi qualificato allo scorso mondiale in Qatar, l’ex allenatore di Inter e Manchester City, fra le altre, avrebbe valutato attentamente il suo operato arrivando a prendere una decisione che mai nessuno prima d’ora si sarebbe aspettato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Roberto Mancini avrebbe ben deciso di dimettersi dal suo incarico, lasciando libero un posto che dall’addio di Marcello Lippi sembrerebbe essere particolarmente tormentato. Da valutare bene quelle che potrebbero essere le cause ed i motivi di questa decisione che, inevitabilmente, potrebbe avere conseguenze importanti su tutto il movimento calcistico italiano, dato che solo qualche giorno fa la Federazione aveva nominato Roberto Mancini coordinatore delle Nazionali U20 ed U21.

A riportare in esclusiva questa incredibile notizia è stato Libero, che ripercorrendo un pò la carriera da commissario tecnico di Mancini ha cercato in qualche modo di fare anche chiarezza sul caso, analizzando i motivi per i quali l’italiano sarebbe potuto arrivare a prendere una clamorosa decisione del genere.

Mancini lascia la Nazionale, si è dimesso: è ufficiale

Fulmine a ciel sereno nel calcio italiano: Roberto Mancini si è dimesso dall’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana. Una notizia che scuote tutto il movimento e sulla quale Libero ha cercato di fare chiarezza svelandone i motivi.

Al momento niente ancora di preciso è trapelato dalle parti di Coverciano, escluso ovviamente il comunicato sull’ufficialità di questo addio fra le parti, ma l’impressione è che nella testa di Mancini qualcosa sia scattato nel momento in cui il suo braccio destro, Alberto Evani, si è dimesso dal suo rispettivo incarico per delle frizioni nate in merito al ruolo di Leonardo Bonucci. L’impressione è che in realtà non sia questo il reale motivo della decisione dell’oramai ex commissario tecnico della Nazionale, che prossimamente sicuramente uscirà allo scoperto per svelare cosa è successo e perché di questo improvviso addio.

Mancini si dimette: parte il casting per il prossimo CT della Nazionale

Con le dimissioni di Roberto Mancini è di conseguenza partito il casting per scegliere chi sarà il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Al momento nessun nome è ancora uscito fuori, ma fra gli allenatori liberi sulla scena internazionale sono due quelli che più farebbero gola a Gravina, ovvero Antonio Conte e Luciano Spalletti. Vedremo se alla fine uno dei due si siederà realmente sulla panchina dell’Italia, con l’ex Napoli che potrebbe essere il favorito per portare anche una ventata d’area fresca dalle parti di Coverciano.