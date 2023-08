Calciomercato, fatta per Bakayoko: ecco dove giocherà l’ex Milan

Accostato in Serie A, è tutto deciso adesso per il ritorno in campo di Tiemouè Bakayoko. Il centrocampista ex Milan e Napoli ha trovato sistemazione.

Cercava sistemazione dopo l’addio prima al Napoli e poi al Milan, con la seconda esperienza in rossonero che ha vissuto non da protagonista assoluto, ma comunque da campione d’Italia. Viveva la situazione da separato in casa in rossonero, tant’è che il Milan ha preferito non riscattarlo e rispedirlo al Chelsea.

Il calciatore aveva voglia di ritornare in Serie A, il centrocampista francese era tra le idee di alcuni club anche di bassa classifica. Alla fine, tutto è deciso sul futuro di Bakayoko che si è accordato con un club per tornare a sentirsi protagonista assoluto in campionato.

Calciomercato, Bakayoko arriva gratis: la notizia

Rappresentava una vera e propria occasione di calciomercato, considerando che dal Chelsea si è separato da svincolato.

Bakayoko è un calciatore che ha voglia di ritrovarsi e, dopo quanto accaduto al Napoli e poi al Milan, non è al Chelsea che sarebbe rimasto tant’è che, i Blues, hanno scelto di separarsi senza rinnovargli il contratto.

Secondo la notizia che è arrivata quest’oggi, Bakayoko arriva da svincolato ed è il colpo a costo zero del Lorient. Il club francese, che ha voglia di ambire in grande per piazzarsi nelle zone di metà campo o addirittura in Conference League almeno, piazza un colpo importante riportando il francese in Ligue 1 dopo l’esperienza vissuta in passato al Monaco, oltre che al Rennes.

Torna in Francia, dove proverà a tornare ai suoi livelli, l’ex Milan Bakayoko. Il centrocampista anche ex Napoli, aveva diversi club su di lui in Serie A, ma che non hanno mai affondato veramente il colpo. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, in giornata, Bakayoko diventerebbe così a titolo gratuito il nuovo centrocampista del Lorient.

Alla fine, riuscendo ad essere convinto dal Chelsea, si è separato a titolo gratuito, dando la possibilità al team francese di prenderlo da svincolato.

C’è un retroscena di calciomercato che riguarda Bakayoko, ex Milan e Napoli che si accasa ora al Lorient. Il calciatore francese infatti era un’idea a zero del Genoa, che andrà verso altre soluzioni considerando anche la volontà di andare verso Ndombele. A fare da ostacolo, anche per lui, l’ingaggio enorme che percepisce.