Calciomercato: Eric Garcia sbarca in Serie A, beffata la Roma

L’ultimo giorno di mercato storicamente regala sempre delle emozioni di primo ordine, con le squadre impegnate a regalarsi i rinforzi conclusivi. In tal senso una big accelera per Eric Garcia beffando la Roma, che da tempo si muoveva sul centrale del Barcellona. E si tratta di un innesto di primo piano.

E’ stata senza ombra di dubbio una estate molto particolare per Eric Garcia. La sua posizione all’interno del Barcellona, il club che lo ha cresciuto, lo ha ceduto al Manchester City e lo ha poi ripreso, è cambiata spesso. Inizialmente, infatti, sembrava scontata la sua conferma nella rosa a disposizione di Xavi, poi gradualmente le cose sono cambiate. Si è viaggiato a lungo con la assoluta convinzione che alla fine sarebbe andato via. Poi le parole del tecnico spagnolo rilasciate nei giorni scorsi lasciavano immaginare una riconferma, mentre ora arriva il grande colpo di scena. Il centrale ex Manchester City sbarca in Serie A, con tanto di beffa per la Roma.

Dal Barcellona alla big di Serie A

Il Barcellona, come è noto, vive una situazione in termini economici a dir poco drammatica, dal momento che solo cedendo può tesserare anche i calciatori già acquistati. L’ultimo sacrificato è Ansu Fati, pronto a passare al Brighton di De Zerbi. Il talento spagnolo, però, potrebbe non essere il solo calciatore a salutare la Catalogna in questo ultimo giorno di mercato.

Stando a quanto raccontato da Alfredo Martinez, noto giornalista spagnolo di Radio Onda Cero, su Eric Garcia si sta muovendo anche la Fiorentina. Il giocatore da tempo piace alla Roma, che vuole regalarsi un altro colpo di fine mercato, possibilmente a basso costo dopo l’enorme sforzo fatto per avere Lukaku in prestito. I toscani stanno provando la beffa ai danni dei giallorossi ed hanno individuato in lui l’erede ideale di Martinez Quarta, pronto a sbarcare al Betis Siviglia.

Eric Garcia alla Fiorentina, concorrenza per la Roma

Nella passata stagione, tra tutte le competizioni, pur non essendo un titolare fisso, ha totalizzato 32 presenze ed 1 gol. Il Barcellona ha aperto al prestito e, seppur defilati, sulle sue tracce ci sarebbero anche il Genoa ed il Girona. Le prossime ore, in tal senso, saranno decisive. Per lui, a soli 22 anni, già 19 presenze anche con la Nazionale spagnola.