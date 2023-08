Bonucci ha detto “sì”, è fatta: ecco dove giocherà

Alla fine Leonardo Bonucci ha detto “sì” e saluterà la Juventus, con enorme amarezza, nell’immediato.

Stava vivendo una situazione da separato in casa, con una battaglia legale vera e propria tra lui e la Juventus, considerando il trattamento ricevuto nell’ultimo periodo per essere stato escluso dal progetto tecnico, dalla sera alla mattina.

Bonucci si è definito sorpreso da quanto accaduto con la Juventus e, assieme al suo entourage, ha scelto alla fine una destinazione ben precisa. Le volontà erano chiare, la Juventus si è messa da ostacolo nella separazione con Bonucci perché avrebbe voluto guadagnarci qualcosa, anche in una cifra simbolica, separandosi con il proprio ormai ex capitano.

Calciomercato, ecco Bonucci: addio alla Juventus, è fatta

È fatta, Leonardo Bonucci saluta la Juventus e questa volta l’addio è definitivo. Una rottura che rovina totalmente il rapporto e il legame con la società, nonostante quello coi tifosi – seppur fatto di alti e bassi – che resta intatto.

Perché Bonucci più volte ha dato segnali di esserci rimasto male per quanto accaduto con i bianconeri che, da un giorno all’altro, hanno deciso di metterlo da parte, per la rivoluzione attuata da Cristiano Giuntoli, con Allegri in panchina a dare il via libera.

Il difensore della Nazionale saluta definitivamente la società bianconera, separandosi dalla Juventus: Leonardo Bonucci sarà un nuovo giocatore dell’Union Berlino, club tedesco che quest’oggi verrà sorteggiato estraendo il proprio nome dall’urna della quarta fascia di Champions League.

Mercato Juventus, Bonucci all’Union Berlino: la notizia

Sono i colleghi di Sky Sport ad aver riportato la notizia di Bonucci come nuovo giocatore dell’Union Berlino. Il calciatore italiano guarderà con molta attenzione quelli che saranno i sorteggi di quest’oggi, alle ore 18, per la Uefa Champions League.

Perché Bonucci giocherà in Champions League al contrario della sanzionata Juventus e chissà che non possa ritrovarsi nel girone con una delle italiane presenti nelle urne di Nyon. Tra le possibili avversarie, infatti, ci sono Napoli, Lazio, il suo ex Milan e l’Inter.

Ultime Juventus, Bonucci “costretto” ad andare all’Union Berlino: il motivo

Leonardo Bonucci avrebbe voluto fare permanenza in Serie A, pur accettando la separazione non voluta dalla Juventus. Il problema è che la Lazio, che aveva provato a prendere Bonucci, si è tirata indietro. E allora le piste per Bonucci per giocarsi un ultimo anno da professionista con l’obiettivo di giocare al prossimo Europeo sotto convocazione di Luciano Spalletti da CT della Nazionale, si sono praticamente chiuse in Italia. L’ultima occasione, quella per Bonucci, all’Union Berlino.