Calciomercato: Lukaku alla Juventus, ecco quando sarà ufficializzato

Il calciomercato regala sempre dei colpi di scena. Questa volta è la Juventus a sorprendere tutti visto che ha un accordo con Romelu Lukaku. Simbolo dell’Inter, l’attaccante belga ha deciso di trasferirsi in bianconero. Ecco tutti i dettagli su questa operazione, svelata anche la data della possibile ufficialità.

Calciomercato Juventus: Giuntoli ha fretta, ecco quando arriva Lukaku

Con la cessione di Onana al Manchester United, l’Inter era pronta a chiudere per Lukaku. Alla fine, però, i neroazzurri si sono tirati indietro a causa dei contatti tra il belga e la Juventus. L’entourage del calciatore, che aveva parlato anche con il Milan, da tempo era in contatto con la società bianconera. Tutto all’insaputa di Marotta che una volta scoperto il tutto ha deciso di mollare la presa su Lukaku che adesso attende solo la Juventus.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, le prossime 72 ore saranno decisiva per la fumata bianca. La Juventus vuole chiudere il colpo Lukaku prima della partenza per la tournée Usa. Giovedì scade la prima deadline dell’accordo tra Giuntoli e l’avvocato Ledure, agente di Lukaku. L’accordo con il Chelsea è già stato trovato: 40 milioni di euro. Al giocatore, invece, è pronto un triennale da 9 milioni a stagioni più opzione per il quarto anno.

Cosa manca per l’ufficialità di Lukaku alla Juventus? Ecco le ultimissime notizie che arrivano dalla Continassa.

Lukaku alla Juventus: nuovi contatti tra oggi, mercoledì e giovedì

Aumentano le percentuali per l’arrivo alla Juventus di Romelu Lukaku. Nei prossimi gironi è previsto un nuovo vertice di mercato tra le parti per fare il punto della situazione su questa trattativa. Intanto, oggi è prevista la conferenza stampa di presentazione di Giuntoli come nuovo ds della Juventus. Il dirigente chiarirà meglio la situazione e farà un punto su questa vicenda che sta tenendo banco negli ultimi giorni.

Lukaku alla Juventus, due insidie per Giuntoli: Vlahovic e l’Arabia Saudita

La conditio sine qua non per Lukaku alla Juventus è la cessione di Dusan Vlahovic. Il direttore generale Scanavino è stato chiaro con i suoi dirigenti, Giuntoli su tutti. Prima di dare l’ok per questa trattativa, servirà l’addio dell’attaccante serbo che è nel mirino del Psg. Ecco perché la situazione resta comunque bloccata, anche se giovedì è previsto un nuovo vertice tra Giuntoli e l’entourage di Lukaku per fare il punto della situazione. Sullo sfondo, infine, resta sempre l’ipotesi Arabia Saudita con il campionato arabo pronto a riempire di soldi Romelu che per il momento non ha aperto a questa trattativa.