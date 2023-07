Calciomercato Inter: si sblocca il doppio affare, annuncio dall’Inghilterra

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al doppio colpo: c’è l’annuncio dall’Inghilterra. Ecco come cambia il futuro dei neroazzurri.

Settimana decisiva per la chiusura della doppia operazione che porterà a degli stravolgimenti per quanto riguarda il calciomercato dell’Inter. Dopo aver mollato la presa su Lukaku, i neroazzuri si stanno muovendo per prendere un altro attaccante. Ecco tutti i dettagli riguardo il profilo individuato da Marotta.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sull’Inter con Marotta che, dopo aver concluso l’ingaggio di Cuadrado a parametro zero, è pronto a mettere a segno un nuovo colpo di mercato. L’obiettivo dei neroazzurri è rinforzare il reparto offensivo. Dopo Thuram si cerca un nuovo attaccante che possa sostituire al meglio Lukaku, mollato definitivamente dalla dirigenza neroazzurra e promesso sposo della Juventus. Ecco, intanto, l’annuncio che arriva dall’Inghilterra relativo al doppio affare di calciomercato.

Calciomercato Inter: via libera per il doppio colpo, annuncio dall’Inghilterra

E’ la prima pagina del Telegraph Sport ad annunciare i due colpi di mercato del club che si prepara a chiudere tutto e definire, in tempi rapidi, l’operazione. C’è la volontà da parte della società di investire sui due giocatori, vere priorità del tecnico che li ha messi in cima alla propria lista dei desideri per questo calciomercato estivo 2023.

E’ questa la settimana giusta per chiudere l’affare. Una svolta che potrebbe cambiare anche gli scenari di mercato dell’Inter che a quel punto avrebbe il denaro a disposizione per chiudere nuovi colpi di calciomercato e portare alla corte di Inzaghi qualche altro giocatore.

Ecco le ultimissime riguardo l’arrivo al Manchester United di Onana e Hojlund. I Red Devils hanno praticamente chiuso per l’estremo difensore camerunense dell’Inter, un colpo da 55 milioni complessivi per la società neroazzurra che adesso è pronta ad entrare in scena sul mercato e acquistare due portieri ed un nuovo attaccante. Inoltre, il Manchester United ha intenzione di rinforzare l’attacco e tentare l’affondo sul giovane danese di proprietà dell’Atalanta. Anche in questo caso l’affare potrebbe chiudersi sui 60-70 milioni di euro.

Onana e Hojlund al Manchester United, sorridono Inter e Atalanta: ecco come cambia il mercato delle italiane

Il Manchester United finanzia il calciomercato di Inter e Atalanta. Con l’acquisto di Onana e quello probabile di Hojlund, le due società neroazzurre avranno a disposizione nuovi fondi per questa sessione estiva di mercato 2023. In particolar modo l’Inter è la squadra che dovrà muoversi, più di tutte, per chiudere l’arrivo di almeno due portieri ed un attaccante. I nomi sono sempre quelli di Sommer e Trubin, tra i pali, mentre in attacco avanza la candidatura di Alvaro Morata che è finito in cima alla lista degli obiettivi di Marotta dopo aver fallito l’acquisto di Lukaku, che s’è promesso alla Juventus.