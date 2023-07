Calciomercato: stanno prendendo Lozano, sarà il giocatore più pagato

Nuovi aggiornamenti di calciomercato relativi al futuro di Lozano a Napoli. Il calciatore sta andando via, sarà il più pagato nel suo nuovo club.

Lozano è pronto a salutare il Napoli. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, il messicano ha deciso di cambiare maglia in questa sessione estiva di calciomercato. Ci sono tutti i presupposti per chiudere questa operazione con il calciatore che è ambito da diverse società. Nelle ultime ore, una di queste s’è fatta sotto per convincerlo a firmare. Ecco tutti i dettagli sulla nuova proposta.

Ci sono nuovi aggiornamenti di calciomercato su Hirving Lozano. Il messicano è pronto a lasciare Napoli in questa sessione estiva 2023. Alla base di questa decisione anche il mancato rinnovo con gli azzurri con il contratto del calciatore in scadenza a giugno 2024. Per questa ragione, anche il Napoli ha fretta di chiudere l’accordo per la cessione di Lozano che potrebbe lasciare subito l’Italia. C’è un club che sta facendo di tutto per acquistarlo: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Napoli: stanno prendendo Lozano

Aurelio De Laurentiis ha già chiarito a Lozano e Zielinski che, senza rinnovo di contratto, si procederà alla cessione. Il doppio addio potrebbe concretizzarsi giù nelle prossime settimane. Se il polacco è nel mirino della Lazio e di alcune società dell’Arabia Saudita, discorso diverso per il messicano.

L’esterno ha tanti estimatori in Premier League anche se nelle ultime ore è arrivata una proposta schock che potrebbe fargli cambiare idea. Si avvicina, dunque, la cessione di Lozano che potrebbe finire nella Major League Soccer. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Fox Sports, il messicano è nel mirino dei Los Angeles.

C’è una super offerta economica per il calciatore che ha il contratto in scadenza con il Napoli nel 2024. Gli azzurri lo valutano almeno 20 milioni di euro, ecco tutti i dettagli riguardo questa trattativa di mercato per l’approdo a Los Angeles di Lozano che è pronto a lasciare Napoli.

Lozano al Los Angeles FC: le ultime sulla trattativa

Ci sono delle novità riguardo il futuro di Hirving Lozano. Il calciatore ha ricevuto una proposta da parte dei Los Angeles FC che hanno messo sul piatto tanti soldi per convincerlo a firmare. Il via libera potrebbe arrivare già nelle prossime settimane. Dall’America è arrivata l’indiscrezione relativa all’accelerata decisiva con il calciatore che è pronto a salutare l’Italia per vivere una nuova avventura negli Stati Uniti. Tuttavia, c’è un problema per il Napoli che rischia una beffa clamorosa: ecco spiegati tutti i motivi.

Napoli, Lozano via a parametro zero: cosa sta succedendo

I Los Angeles FC sono pronti a prendere Lozano dal Napoli a parametro zero. Il club statunitense ha fatto sapere al giocatore di non voler pagare alcuna cifra per il suo cartellino. L’obiettivo è prenderlo da svincolato la prossima stagione.