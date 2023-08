Juventus: Giuntoli show, chiude 3 grandi acquisti per Allegri

Il mercato della Juventus si sblocca in entrata con il direttore sportivo che è pronto a chiudere tre acquisti di grande livello per consegnare un rosa Scudetto ad Allegri.

Le prossime ore saranno decisive con questo inizio di settimana che potrebbe rivelarsi quello giusto per la chiusura di alcune trattative di alto livello che potrebbero preparare il club alla nuova stagione.

C’è la sensazione che si possano fare la cose in grande in vista del nuovo anno, ora però servirà concretizzare questi affari di calciomercato che riguardano la Juve ormai pronta ad accogliere nuovi giocatori di livello.

Calciomercato Juventus: tre nuovi acquisti in arrivo

Sono diversi i ruoli che la Juventus punta a rinforzare in vista della nuova stagione. Perché la società bianconera ha intenzione di accontentare il proprio allenatore e provare a dare una rosa che possa competere in maniera seria per lo Scudetto. La Juve di Allegri avrà un vantaggio rispetto le altre grandi, quello di non giocare Coppe europee e per questo motivo, dopo tre anni senza Scudetto, ora è arrivato il momento di tornare a vincere. Soprattutto se negli ultimi 2 anni non è arrivato nemmeno un trofeo.

Sarà quindi decisivo il lavoro dell’allenatore che sarà sicuramente accontentato perché ora la società ha cambiato marcia anche dal punto di vista del calciomercato. Arrivano aggiornamenti che riguardano le mosse che farà la Juventus in vista delle ore, perché si vuole provare a chiudere il prima possibile i nuovi colpi, prima dell’inizio del campionato (20 agosto).

La Juventus è pronta a salutare Vlahovic che porterà ben tre nuovi acquisti. Infatti, il Bayern Monaco vuole comprarlo ed è disposto ad offrire cash più due centrocampisti come Goretzka e Gravenberch. Dalla cessione del serbo arriveranno i soldi che la Juve investirà poi per Lukaku che è in uscita dal Chelsea.

Juventus: Lukaku in, offerta Bayern Monaco per Vlahovic

Assist Bayern Monaco per Lukaku alla Juventus. Perché il club tedesco ora punta su Dusan Vlahovic dopo che Tuchel ha detto di no per insistere nella trattativa per Kane che il Tottenham non vuole cedere. Pronto l’affondo per il belga che vestirà la maglia bianconera dopo l’addio del serbo.

Il Bayern Monaco vuole convincere la Juventus offrendo Goretzka e Gravenberch anche per comprare Vlahovic. Vicino ci sarà un conguaglio economico che il club bianconero subito porterà a Londra dal Chelsea per prendere Lukaku.

Juve: Lukaku, Goretzka e Gravenberch, regali Giuntoli per Allegri

Questi giorni saranno decisivi per trovare le intese totali con gli altri club e definire i dettagli. Sembra però sempre più concreta la possibilità di vedere Lukaku alla Juve e Vlahovic al Bayern Monaco, con Goretzka e Gravenberch che approderebbero in bianconero. Giuntoli vuole fare tre regali ad Allegri.