Juventus, cacciano Allegri: il motivo, c’è già il sostituto

Il futuro di Massimiliano Allegri con la Juventus è a rischio. Arrivano aggiornamento per quanto riguarda la scelta del club sull’allenatore bianconero che resta fortemente in bilico.

Dopo due anni deludenti ora l’inizio di stagione prossimo dovrà essere completamente diverso e ci si aspetta un segnale forte dal tecnico e dalla squadra. Perché ora la società pretende una svolta importante.

In vista anche di quelli che saranno i prossimi colpi di mercato che la Juve ha intenzione di fare una richiesta al proprio allenatore per quanto riguarda gli obiettivi stagionali che il club si aspetta di raggiungere.

Juventus: Allegri a rischio esonero

Non una situazione facile quella che vive oggi Allegri che ha accettato ancora la sfida con la Juventus. Due anni senza nemmeno un titolo e risultati altalenanti e pessimi sotto alcuni punti di vista come in Europa. Per questo motivo si è parlato a lungo di un possibile esonero dell’allenatore lo scorso anno fino al termine di questa stagione, dove sembrava pronto l’addio per un sostituto pronto a tornare. Ora però è pronta ad iniziare una nuova stagione con il tecnico toscano confermato dal club, ma dovrà dare delle risposte positive.

Allegri con la Juventus ha un contratto fino al 2025 che rischia anche di terminare prima se dovesse arrivare l’esonero dell’allenatore quest’anno. Perché non è un’idea che non sfiora completamente il club, anzi. Chiaramente tutto dipenderà dai risultati che ci saranno e per questo motivo bisognerà valutare mese dopo mese l’operato del tecnico che vive sul filo di un rasoio.

Il club ha avviato un nuovo progetto puntando su giovani, qualità ed esperienza ma riducendo i costi. Ora il nuovo ds Giuntoli è pronto ad affidare una rosa di livello ad Allegri per la nuova stagione. In più, il club bianconero, non farà le Coppe Europee e per questo motivo puntare allo Scudetto diventa un obbligo per l’allenatore se vuole salvare la panchina della Juve il prossimo anno.

Esonero Allegri: la Juve ha un motivo

Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, al momento c’è fiducia in Allegri da parte della Juventus, ma l’allenatore dovrà guadagnarsela per evitare un esonero in futuro. Perché senza risultati non potrà di certo restare ancora sulla panchina dei bianconeri.

In arrivo Lukaku anche dal mercato e con il suo acquisto la Juventus chiede ad Allegri lo Scudetto, col vantaggi di non giocare in Europa a differenza delle altre avversarie. In caso contrario, per l’allenatore arriverà un esonero ad un anno dalla scadenza del suo contratto (2025).

Allenatore Juventus: il sostituto di Allegri

Possibile separazione anticipata tra la Juventus e Allegri con un esonero senza risultati. Intanto, la Juve avrebbe già in mente su chi puntare in caso di addio del tecnico. Sono tre i nomi finiti nel mirino per il ruolo di nuovo allenatore per il futuro in caso caccino Max: si tratta di Conte, Tudor e Spalletti.