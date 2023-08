Roma, Mourinho pentito: la confessione, segnale ai Friedkin

Il progetto della Roma di José Mourinho va avanti con il terzo anno che sta ormai iniziano. Arriva un segnale da parte dell’allenatore sul calciomercato bloccato, messaggio a Tiago Pinto e i Friedkin.

Non una situazione facile questa attuale per i giallorossi, perché c’è stallo al momento per quanto riguarda i nuovi arrivi e c’è il colpo in attacco richiesto dall’allenatore che continua a non arrivare.

Il club dovrà senza alcun dubbio puntare su un nuovo attaccante, perché al momento la situazione non è facile visto che c’è soltanto un giocatore di ruolo in quella zona di campo per il tecnico.

Roma: Mourinho deluso dal calciomercato

L’infortunio di Tammy Abraham è arrivato a fine stagione scorsa e da mesi quindi il club sa che resterà fuori fino al 2024. Per questo motivo Mourinho ha più volte criticato questo ritardo da parte della Roma nell’acquistare un nuovo attaccante. Rinnovato l’accordo con Belotti e ceduti in prestito o a titolo definitivo altri attaccanti che erano considerati fuori dal progetto, ora resta solo il Gallo disponibile in avanti.

Per questo motivo non ci sta l’allenatore che ha voglia di avere il prima possibile a disposizione l’attaccante. La Roma ha trattato Morata (tra le prime scelte di Mourinho) ma con l’Atletico Madrid c’è troppa distanza e quindi non c’è accordo. Si è creata poi l’occasione Scamacca che ha fatto infuriare il tecnico visto che è sfumato anche lui ed ha scelto l’Atalanta. Adesso si fa dura.

Le prossime ore saranno decisive per capire la società su chi investirà. Perché il campionato della Roma inizierà il 20 agosto e per quella data Mourinho spera di avere un nuovo attaccante su cui contare già da un po’ per farlo entrare nei meccanismi giallorossi. Si è parlato tanto di una rottura tra allenatore e società per questa situazione. Ora spunta fuori la verità.

Calciomercato Roma: intervista Mourinho sul futuro

José Mourinho ha parlato al Corriere dello Sport di tantissimi argomenti della sua Roma, tra calciomercato, gli obiettivi, il gioco e anche i suoi ‘problemi’ con gli arbitri. Segnale chiaro per il futuro arrivato dall’allenatore. Intanto, queste sono alcune delle sue parole:

“Roma è la mia seconda vita. Siamo in ritardo sul mercato, ma non c’è nessuna guerra tra me e Tiago Pinto. Non mi sono mai pentito di aver detto di sì al progetto dei Friedkin”.

Rinnovo Mourinho Roma: le ultime

Da capire in vista del futuro che scelte farà José Mourinho con la Roma. Perché l’allenatore portoghese è in scadenza di contratto nel 2024 e la società giallorossa punta a rinnovare il suo contratto. Molto però dipenderà da come la società accontenterà il tecnico e dai risultati che verranno raggiunti quest’anno.