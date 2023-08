Calciomercato: Lukaku in prestito, destinazione a sorpresa

Ultimissime notizie sul futuro di Romelu Lukau che è pronto al trasferimento in vista di questa nuova stagione che sta per iniziare. Il belga ha deciso una destinazione a sorpresa.

Il calciatore è da tempo fermo ad allenarsi da solo per i problemi legati alla questione con il Chelsea. Adesso però è arrivata la svolta per quella che sarà la sua prossima squadra.

Da un momento all’altro potrebbe arrivare l’annuncio per quello che riguarda il futuro dell’attaccante. L’ex Inter è stato a lungo trattato in Serie A ma potrebbe scegliere completamente un altro campionato.

Calciomercato Juventus: Lukaku uno degli obiettivi

Notizie di calciomercato che riguardano il futuro di Romelu Lukaku che è pronto ad approdare in una nuova squadra in vista della prossima stagione. Il calciatore ha intenzione di riscattarsi per dimenticare gli ultimi due anni che ha vissuto con Chelsea e Inter. Per questo motivo ora c’è l’intenzione di spingere per una nuova destinazione e farlo il prima possibile, considerando che da tempo è messo in disparte e ha voglia di concludere l’operazione il prima possibile. Al momento continua ad allenarsi da solo, in attesa di capire quella che possa essere la prossima destinazione.

Su Lukaku ci sono state tanto notizie di calciomercato in questi mesi che l’hanno accostato al campionato di Serie A per un ritorno. Prima l’Inter per il ritorno, poi la rottura dopo che la società nerazzurra ha scoperto che il giocatore era in trattativa segreta per firmare con la Juventus. Da quel momento in poi si sono ridotte le ipotesi di rivederlo in Italia, visto che anche la Juve ha frenato l’affare considerando che prima dovrà vendere Vlahovic e in più i tifosi bianconeri si sono opposti alla trattativa.

Ecco che ora si apre anche una nuova occasione per un trasferimento di Lukaku che potrebbe lasciare il Chelsea per approdare in Spagna, dove c’è una delle migliori squadre al mondo che è ancora in cerca di una punta dopo l’addio di Karim Benzema e il mancato arrivo di Mbappe.

Calciomercato: Lukaku al Real Madrid in prestito, l’ipotesi

Romelu Lukaku può mettere da parte la firma con la Juventus e prendersi una grande occasione che si starebbe creando per il Real Madrid. Il bomber belga è fuori dal progetto del Chelsea e cerca una nuova sfida.

Proprio il Real Madrid che ha bisogno di completare il reparto con un nuovo attaccante, starebbe pensando di firmare Lukaku in prestito.

Serie A: sfuma l’occasione Lukaku

Anche Roma e Milan hanno sondato il terreno in Serie A per Lukaku, ma niente da fare. Adesso ci sarà l’occasione per la Juventus di firmare il belga o sarà un’altra destinazione, con il Real Madrid che prende quota con il passare dei giorni.