Inter: accordo a sorpresa, arriva da un top club

Il calciomercato dell’Inter può regalare una sorpresa importante in vista di questo finale di sessione estiva, visto che c’è un calciatore che può essere acquistato da un top club.

C’è un giocatore nuovo finito nel mirino dei nerazzurri. C’è un calciatore che è pronto a lasciare il suo attuale top club e approdare in una nuova squadra in vista del futuro. c’è la possibilità che tutto si chiuda presto.

Nelle prossime ore ci saranno dei nuovi contatti tra le parti, che raccontano di come potrebbe concludersi l’affare tra Inter e un altro club che ha deciso di vendere il giocatore e lo può fare alla società italiana.

Calciomercato Inter: colpo dal top club

Non è finito il mercato dell’Inter che è pronto a chiudere un altro acquisto importante in vista della prossima stagione. C’è un giocatore che è in uscita dal proprio club e che è pronto ad approdare in una nuova squadra per iniziare una nuova avventura, ora spinge proprio per approdare in Italia, dove continuerebbe a giocare la Champions League con un top club come quello nerazzurro.

Ci sono novità per quanto riguarda le scelte di calciomercato che sta per fare l’Inter che ha messo nel mirino il giocatore e ha intenzione di comprarlo, le prossime ore saranno decisive per capire come potrebbe concludersi l’affare.

A darne l’annuncio è stato direttamente Fabrizio Romano, esperto di calciomercato mondiale, che ha detto la sua sul possibile approdo di Pavard all’Inter nei prossimi giorni. Il calciatore è stato messo in uscita dal Bayern Monaco.

Inter: Pavard l’obiettivo, offerta al Bayern Monaco

L’Inter punta con decisione su Benjamin Pavard, attesa nelle prossime ore un’offerta ufficiale. Il difensore francese è in uscita dal Bayern Monaco. Bisognerà capire il club tedesco che per tipo di cifre vorrà lasciar partire il giocatore per la prossima destinazione.

Acquistato per 35 milioni nel 2019 dallo Stoccarda adesso potrebbe andare via per molto meno. Anche perché il contratto di Pavard è in scadenza nel 2024 e per questo motivo l’Inter può approfittarne e chiudere a cifre nettamente inferiori l’affare.

Pavard Inter: prima il rinnovo col Bayern Monaco

Pavard potrebbe approdare all’Inter in prestito con riscatto, ma prima bisognerà rinnovare il contratto con il Bayern Monaco perché il giocatore francese è in scadenza di contratto nel 2024. Per questo motivo ora bisognerà capire che tipo di trasferimento ci sarà.

Intanto, la cifra per cui il Bayern vuole vendere Pavard è di circa 15-20 milioni di euro. L’Inter attende e prepara l’offerta per provare a chiudere il colpo negli ultimi giorni di mercato.