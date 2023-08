Milan, colpo a sorpresa per Pioli: affare da 10 milioni

Come è noto, in sede di calciomercato il Milan sta operando molto bene ed in tal senso Moncada vuole regalare gli ultimi innesti necessari a Stefano Pioli. Arrivano da questo punto di vista delle novità importanti, con un nuovo colpo da 10 milioni di euro.

Il Milan sta facendo un lavoro incredibile in sede di mercato e l’obiettivo, come è noto, è quello di riportare a casa la vittoria dello Scudetto. Nella passata stagione, dopo il tricolore conquistato nella annata 2020/2021, i milanisti non sono mai stati realmente in lotta con il Napoli. La linea societaria è chiara. Sono stati presi, infatti, giovani di belle speranze, molti dei quali però già con una certa esperienza internazionale alle spalle. Come, ad esempio, Loftus Cheek e Chukwueze, senza ovviamente dimenticare Pulisic. Adesso i rossoneri stanno lavorando per un altro colpo ad effetto. L’affare in questione richiede un esborso pari a 10 milioni di euro.

Mercato rossoneri, colpo da 10 milioni

Nonostante un mercato davvero di primo ordine, la squadra a disposizione di mister Stefano Pioli ha ancora bisogno di qualche innesto. Serve, infatti, come è noto, un attaccante, soprattutto nel caso in cui il giovane Colombo dovesse salutare. Inoltre, però, c’è anche l’esigenza di arrivare ad un centrale difensivo in grado di chiudere, in termini numerici, il pacchetto arretrato.

E da questo punto di vista arrivano notizie importanti dalla Grecia. Come riportato dal noto giornalista Giannis Chorianopoulos, infatti, il Milan si sta attivando in maniera importante per un profilo molto interessante. Si tratta di Konstantinos Koulierakis, talento classe 2003 del PAOK Salonicco che ha impressionato tutti nella passata stagione. Per il suo centrale difensivo, che in giro piace molto in tutta Europa, il club greco chiede una cifra totale che si aggira intorno ai 10 milioni di euro ed i rossoneri sono in pressing per lui.

Koulierakis dal PAOK al Milan

Al momento i rossoneri, come riferito dal collega greco, sono fermi ad una offerta leggermente più bassa rispetto ai 10 milioni chiesti dal PAOK Salonicco. Nonostante ciò, però, si ha la sensazione che sia una pista calda e che possa diventare, per così dire, rovente nelle prossime ore. Quando, magari, i tempi inizieranno seriamente a stringere per quel che concerne il mercato. Attenzione dunque al fronte greco per i rossoneri.