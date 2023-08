Vlahovic-Lukaku, salta il banco: ecco perché

Vlahovic-Lukaku, salta il banco. La trattativa più complessa, ed attesa, di questa sessione di calciomercato rischia davvero di saltare. Per quale motivo?

Passano le ore, i giorni e le settimane. Tutto appare fermo. Forse non è così, probabilmente vi sono dei piccoli passi avanti, ma sono talmente impercettibili ai più, che fanno dire come la trattativa che coinvolge Vlahovic e Lukaku, Juventus e Chelsea non si schiodi minimamente.

Giuntoli sta cercando in tutti i modi di accontentare il suo allenatore che gli ha chiesto, espressamente, Lukaku, il profilo di attaccante ideale per il suo tipo di gioco. La condizione, però, per chiudere l’operazione con l’ex centravanti dell’Inter è la cessione di Vlahovic. Diversi i grandi club che si sono avvicinati al centravanti serbo. Il primo tra questi è stato proprio il Chelsea, il club con il quale la Juventus, ora, non riesce a trovare la quadra.

Bayern Monaco e Paris Saint Germain gli altri top club che hanno chiesto informazioni sul numero 9 bianconero, salvo poi dileguarsi ed orientare altrove le loro attenzioni. Da giorni, ormai, Juventus e Chelsea stanno cercando di trovare un accordo che permetta uno scambio tra centravanti. Vlahovic al Chelsea e Lukaku più conguaglio alla Juventus. L’entità del conguaglio rappresenta lo scoglio da superare dal momento che la Juventus non può, e non vuole, scendere sotto i 40 milioni di euro cash. E allora?

Vlahovic-Lukaku, salta il banco

Chelsea e Juventus cercano di trovare il punto economico d’incontro. Ma il problema potrebbe non essere soltanto economico. Vi potrebbe essere anche qualcos’altro. Cosa?

Nell’ultima partita della tournée americana la Juventus ha battuto 3 a 1 il Real Madrid. Al di là della buona prestazione degli uomini di Allegri, vi è da sottolineare il gol di Vlahovic e, soprattutto, la sua esultanza. Quel prendere la maglia, quasi a voler mostrare al mondo, e a chi di dovere, che nessuno gliela può togliere, è stato un messaggio fortissimo.

Un messaggio che si incastona perfettamente tra le parole del giornalista della Gazzetta dello Sport, Giovanni Albanese, che ha parlato, sul suo canale Youtube, della trattativa Vlahovic-Lukaku. Queste le sue parole: “Vlahovic, ad oggi, vorrebbe rimanere alla Juventus. Ad oggi non è aperto a unirsi al Chelsea. Vorrebbe restare alla Juventus per mettersi alla prova e dimostrare il suo valore”.

Rivedendo il gesto e l’esultanza di Dusan Vlahovic viene in mente di quanto un gesto possa essere infinitamente più forte di tante parole. La precisa analisi di Giovanni Albanese ha trovato nell’esultanza di Vlahovic la più perfetta e coinvolgente delle sintesi.