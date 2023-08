Calciomercato, intermediari a lavoro: stanno prendendo Lukaku

La telenovela relativa al futuro di Romelu Lukaku è ad un passo dall’epilogo. Il belga sarebbe infatti sempre più vicino ad un trasferimento clamoroso ed inaspettato in questo calciomercato.

Essendo un attaccante di un certo calibro, nonostante le ultime due complicate stagioni, quando fatto vedere all’Inter nei due anni di Antonio Conte è rimasto impresso agli occhi di tutti, ed è per questo che ad oggi Romelu Lukaku è uno dei giocatori più chiacchierati di questa finestra estiva di trasferimenti.

A conferma di questo c’è anche il fatto che il nome del belga è stato accostato a chiunque nel corso di queste intense settimane di calciomercato, ma alla fine la sua prossima destinazione potrebbe essere una sorpresa assoluta, dati gli incessanti contatti di questi ultimi giorni fra alcuni intermediari del club ed i suoi agenti.

Calciomercato, futuro Lukaku, tutto deciso: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Romelu Lukaku in questo calciomercato, che a stagione iniziata potrebbe presto unirsi al suo nuovo club anche se con un discreto ritardo rispetto alla tabella di marcia ed alle sua reali intenzioni.

Questa è stata però una conseguenza alle moltitudini di situazioni, o soluzioni se così vorremo definirle, che si sono palesate nel corso di questi mesi per il belga, che alla fine non si sono convertite in nulla di particolarmente concreto. Qualcosa di serio per Lukaku, però, c’è stato, soprattutto dalla Serie A, con Inter e Juventus che si sono dati battaglia per avere la meglio sulla rivale nella corsa al belga. Alla fine, come già detto sopra, nulla alla fine è realmente accaduto, anche per “colpa” delle alte richieste che fa il Chelsea per il suo giocatore, ostacolo che almeno per i club italiani pare essere insormontabile.

Al 22 di agosto, dunque, Romelu Lukaku è ancora senza squadra, ma nelle ultime ore si sarebbero registrati degli importanti aggiornamenti che potrebbero cambiare una volta e per tutte questa storia. Stando a 90min, infatti, il futuro del belga potrebbe alla fine essere ancora in Premier League ma al West Ham, club al quale sarebbe stato offerto proprio in queste ore da alcuni intermediari.

Calciomercato, Lukaku in Premier League: offerto al West Ham

A quanto pare il futuro di Romelu Lukaku potrebbe ancora in Premier League, ma al West Ham questa volta. Dopo Chelsea, Everton, Manchester United e West Bromwich Albion, l’attaccante belga potrebbe vestire l’ennesima casacca diversa in Inghilterra, spostandosi da una parte all’altra del ‘West’ di Londra.

Stando a 90min, infatti, le possibilità di vedere Lukaku in maglia Hammers si stanno facendo sempre più concrete in queste ore, anche perché l’attaccante sarebbe stato addirittura offerto da alcuni intermediari al club dove allena David Moyes. Il West Ham però non sarebbe l’unica soluzione londinese per Lukaku, che negli ultimi giorni sarebbe stato accostato anche al Tottenham, alla ricerca di un giocatore che possa sostituire Harry Kane.

Lukaku fra Tottenham e West Ham, ma occhio anche al Milan

Al momento rimanere in Premier League è l’ipotesi più plausibile per Romelu Lukaku, ma occhio anche al Milan in questo calciomercato. Il belga vuole continuare ad essere protagonista, ed in rossonero potrebbe farlo sia in campionato che in Champions League. Nonostante il suo passato all’Inter Lukaku avrebbe già dato il suo okay al trasferimento sull’altra sponda del naviglio, ma al momento il Milan affonderebbe il colpo sull’attaccante solo nel momento in cui l’operazione si facesse alle sue condizioni, alle quali il Chelsea potrebbe cedere negli ultimi giorni di calciomercato.