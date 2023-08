Milan, ansia Leao: a terra al termine della partita, le condizioni

Il Milan ieri sera ha vinto e convinto a Bologna contro la compagine di Thiago Motta portando a casa i primi tre punti della stagione. I festeggiamenti del Diavolo sono però stato in parte interrotti dalle condizioni di Rafael Leao, che hanno e non poco destato preoccupazione.

Al momento del triplice fischio dell’arbitro Pairetto, infatti, la stella portoghese si è immediatamente accasciata al suolo attirando l’attenzione dei tifosi e dello staffo medico del Milan, che ha immediatamente raggiunto Leao in campo prestandogli il ‘primo soccorso’ utile per capire un pò quale fosse realmente il problema.

La serata rossonera è stata dunque agrodolce, rovinata dunque in parte da questo infortunio di Leao che non ha fatto dormire sonni tranquilli ai tifosi del Milan.

Milan, ansia Leao: infortunio al termine della partita, le ultime

Il Milan parte col piede giusto in questo campionato, facendo quello che anche le altre pretendenti al titolo hanno fatto negli scorsi giorni: vincendo. La sfida del Dall’Ara non era assolutamente semplice, vista anche la difficoltà dell’avversario, ma gli uomini di Stefano Pioli sono riusciti ad imporsi due a zero con una prestazione di livello, soprattutto nel primo tempo, che alla fine ha soddisfatto un pò tutti.

L’unica nota negativa della serata bolognese è stata, a sorpresa, Rafael Leao, forse perché non al meglio della sua condizione fisica. Si potrebbe crede, così dicendo, che il portoghese debba ancora raggiungere il suo top, ma la realtà dei fatti è che invece il neo numero 10 rossonero possa aver accusato un infortunio proprio nel corso della partita che non gli abbia poi di conseguenza permesso di esprimersi al meglio.

A conferma di questo c’è il comportamento dello stesso Leao al momento del triplice fischio dell’arbitro Pairetto. Il portoghese, infatti, terminata la partita, si è immediatamente acciaccato al suolo attirando su di sé l’attenzione dello staff medico del Milan. Ansia e preoccupazione hanno immediatamente pervaso i tifosi festeggianti e Stefano Pioli, che alla fine è stato rassicurato sia da Grasso che dal ‘body language‘ dello stesso Rafa Leao, uscito sulle sue gambe dal rettangolo verde di gioco, come al solito sorridente.

Milan, Leao non al top al fine della partita: le condizioni

Rafael Leao in qualche modo ieri sera doveva e voleva prendersi la scena, e non essendo riuscito a farlo in campo l’ha fatto facendo preoccupare tifosi e Stefano Pioli. Il portoghese, come detto, al momento del triplice fischio dell’arbitro Pairetto si è infatti accasciato al suolo attirando l’attenzione dello staff medico del Milan, che si è immediatamente catapultato in campo per soccorrere il 10 rossonero.

Dopo una prima analisi generale, alla fine ci si è resi conto che non si trattava di nulla di particolarmente grave se non di crampi leggermente accentuati, colpa anche di un caldo asfissiante del quale si è lamentato anche Pioli nel post partita.

Niente di grave per Leao: lo conferma lui stesso

Dunque nulla di grave per Rafael Leao, che in un post su Instagram pubblicato nella tarda serata non ha fatto altro che festeggiare la vittoria con una frase motivazionale, non menzionando neanche lontanamente quanto successo al momento del triplice fischio. Questo dimostra che il portoghese sta bene, per la gioia dei tifosi del Milan e di Stefano Pioli, che ha bisogno di tutti in questo intensa e complicata prima parte di stagione.