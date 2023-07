Calciomercato, arriva l’estero: affare in chiusura

Il calciomercato sta regalando diverse sorprese quest’estate, visto che ad oggi sono tanti i trasferimenti di un certo spessore che sono stati fatti ed ufficializzati. A questi presto se ne potrebbe aggiungere un altro, visto che siamo arrivati alle battute finali nelle trattative per l’esterno.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club ha intenzione di definire al più presto le pratiche per mettere a disposizione dell’allenatore un campione di caratura mondiale come quello di cui si sta parlando. Nel corso di questi giorni sono state ipotizzate anche delle possibili ed inaspettate frenate nelle trattative ma, proprio nelle scorse ore, pare essere arrivata la tanto attesa fumata bianca.

Il giocatore è praticamente pronto a cambiare squadra. L’accordo con il club, e fra i club, pare essere stato raggiunto, e dunque manca solo la firma sui contratti e l’ufficialità.

Calciomercato, stanno prendendo l’esterno: ecco dove va

Importanti novità arrivano in merito al futuro dell’esterno in questo calciomercato che, contro ogni pronostico, potrebbe cambiare squadra ed intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera. In realtà l’impressione è che si vada proprio in questa direzione, visto che sembra essere cosa praticamente certa il trasferimento del giocatore.

In queste settimane, però, il suo attuale allenatore si è fortemente opposto all’addio dell’esterno, definito essere un giocatore essenziale per i suoi schemi di gioco, ma alle cifre di cui si sta parlando difficilmente si può dire di no. La posizione del mister ha fatto per un momento tentennare un pò anche lo stesso esterno, che aveva dato l’impressione di essere tornato sui suoi passi, ma la scelta in parte era stata già presa, ed il ragazzo pare abbia alla fine deciso di mantenere la propria parola.

Stando dunque a quanto riportato da il The Athletic, Ryad Mahrez potrebbe salutare il Manchester City per trasferirsi anche lui in Arabia Saudita in questo calciomercato, più precisamente all’Al-Ahli, club nel quale militano Roberto Firmino e Mendy.

Al Ahli-Mahrez: l’offerta al Manchester City

L’Al-Ahli dopo Roberto Firmino ha intenzione di mettere sotto contratto un altro grande campione della Premier League, ovvero Ryad Mahrez. Da pare del club saudita non c’è un semplice interessamento verso l’esterno del Manchester City, visto che secondo il The Ahtletic il club in maglia verde avrebbe anche presentato una prima offerta ufficiale ai Citizens.

Stando ad alcuni media inglesi, infatti, l’Al-Ahli avrebbe messo sul tavolo ben 30 milioni di euro per riuscire a portare in Saudi Pro League Ryad Mahrez in questo calciomercato. Mentre il City e l’algerino riflettono su quest’opportunità, Guardiola storce il naso perché non vorrebbe perdere una personalità così importante per il suo spogliatoio.

Guardiola si oppone, ma Mahrez pensa di andare via

L’Al-Ahli sta forzando la presa per Ryad Mahrez, che Guardiola punta a far rimanere con lui anche l’anno prossimo. Il campione algerino, però, desidera avere più continuità, cosa che in maglia Citizens non sarebbe riuscito ad avere nella passata stagione e che potrebbe ritrovare proprio in Arabia Saudita. Non sarà affatto semplice scegliere, vista anche la posta in palio, ma presto il futuro di Mahrez verrà una volta e per tutte definito.