Dybala sorprende tutti: cosa è successo

L’attaccante di proprietà della Roma targata José Mourinho, Paulo Dybala, ha sorpreso tutti al raduno dei giallorossi: ecco cosa è successo

Dopo un po’ di vacanza, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria. Non ci sono ancora tutti i soldati del comandante José Mourinho, ma buona parte della squadra si è già attivata in vista della prossima stagione.

Aspettando novità rilevanti dal fronte calciomercato, lì dove Tiago Pinto lavora assiduamente per accontentare le richieste dello Special One.

Compito semplice? Tutt’altro, anche e soprattutto per via dei limiti imposti dal settlement agreement con l’Uefa. Non a caso, il dirigente portoghese è soprattutto a caccia di prestiti e parametri zero validi, che possano garantire un salto di qualità significativo. In tal senso, gli acquisti di Houssem Aouar ed Evan N’Dicka – senza aver pagato il cartellino di entrambi – sono davvero ottimi, ma ovviamente non possono bastare ad alzare l’asticella nei mesi a venire.

Per la ‘Magica’ stavolta sarà obbligatorio assicurarsi un posto in Champions League, altrimenti i Friedkin dovranno presumibilmente ricorrere ad un drastico cambiamento dell’attuale progetto sportivo. Inoltre, per la Roma è a dir poco fondamentale cercare il più possibile di trattenere Paulo Dybala, che ad oggi è di certo il miglior giocatore del club capitolino.

Le parole che tranquillizzano i tifosi: “Sì, rimango”

Senza la Joya i giallorossi perderebbero tantissimo e i tifosi, neanche a dirlo, sperano fortemente che tale scenario non si verifichi. Il giocatore, dal canto suo, ha rassicurato i propri supporters al rientro nella capitale: “Se rimango? Sì, sono contento di stare alla Roma“. Parole che non lasciano a tante interpretazioni.

Ad ogni modo, resta un po’ di preoccupazione nell’ambiente romanista per via delle clausole rescissorie presenti nel contratto di Dybala, in scadenza il 30 giugno 2025. In particolare quella valida per l’estero, che ammonta a soli 12 milioni di euro. Una cifra esigua per le big europee, che vantano una capacità di spesa incredibile a differenza dei club italiani.

Dybala tra forma fisica al top e rinnovo: incontro con Tiago Pinto

Ecco che il Chelsea di Pochettino sarebbe intrigato non poco dall’opzione Dybala e a breve potrebbe gettarsi all’assalto dell’attaccante argentino. Intanto, il Campione del Mondo porta avanti il suo lavoro per la Roma e, come si apprende dal ‘Corriere dello Sport’, avrebbe addirittura sorpreso i medici.

Le visite e i test effettuati, infatti, hanno evidenziato una buonissima condizione atletica. La Joya, dunque, è piuttosto in forma e non vede l’ora di scendere nuovamente in campo per riscattare la delusione di Budapest. E al Fulvio Bernardini è previsto pure un incontro con Tiago Pinto, durante il quale le parti in causa inizieranno a discutere del rinnovo dell’accordo scritto.

Dopo aver guadagnato 6 milioni netti maturando i bonus nella scorsa stagione, da luglio l’argentino è ripartito dalla quota fissa di 4,5 milioni. Lo scopo della trattativa è tornare a percepire 6 milioni in parte fissa, eliminando poi le famose clausole. C’è fiducia di poter arrivare alla fumata bianca, ma servirà un po’ di tempo.