Bomba Milan, Theo via in questo calciomercato: svelato il club

Dopo Sandro Tonali il Milan potrebbe incredibilmente dire addio ad un altro leader della formazione di Stefano Pioli in questo calciomercato, ovvero Theo Hernandez.

Stando alle ultime notizie, infatti, il terzino francese sembrerebbe essere ad un passo dal salutare il Milan per intraprendere una nuova avventura in carriera, seguendo un pò quelle che sono le orme dell’oramai ex numero 8 rossonero. Una notizia del genere non fa altro che rabbrividire il tifo meneghino che, in più occasioni, ha chiesto il salto di qualità alla propria dirigenza, che potrebbe essere raggiunto evitando di smantellare ancora di più una squadra.

L’offerta di cui si sta parlando in queste ore è però troppo importante per il Milan, visto che si parla di cifre che arriverebbero ad eguagliare quelle per le quali si è arrivato ad un accordo col Newcastle per la cessione di Tonali.

Milan, Theo Hernandez via: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Theo Hernandez in questo calciomercato, dato che il terzino francese potrebbe incredibilmente lasciare il Milan nelle prossime settimane. Dopo la cessione di Tonali il club rossonero si era ripromesso di non trattare più per cessioni illustri, ma forse anche la volontà del giocatore in questo caso ha giocato un ruolo determinante.

Dall’addio di Maldini al Milan non si è iniziato a capire più niente, anche perché al momento del licenziamento dell’oramai ex direttore sportivo rossonero tutti i calciatori, Theo compreso, si erano schierati dalla parte dello storico difensore. Questo ha portato ad una sorta di scissione interna che ha portato prima Tonali ad andare via ed ora, a quanto pare, anche Theo Hernandez. Non a caso il nome del terzino francese è stato accostato a diversi club nel corso delle ultime settimane, ma a quanto pare ce ne sarebbe uno pronto a fare follie, economiche e non, pur di riuscire ad ingaggiarlo.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net il Manchester United sarebbe seriamente intenzionato a regalare Theo Hernandez a ten Hag in questo calciomercato. Solo un anno fa i Red Evils acquistarono Malacia, ma per tornare a puntare al titolo c’è bisogno di gente come il terzino del Milan.

Calciomercato Milan: United pronto a fare follie per Theo

Il Manchester United ha intenzione di rinforzare la propria difesa in questo calciomercato, e stando alle ultime notizie gli occhi dei Red Evils si sarebbero posati su Theo Hernandez del Milan.

Secondo fichajes.net il club di Manchester è pronto a fare follie pur di avere il terzino francese all’Old Trafford nella prossima stagione, al punto che sarebbe pronta un’offerta da oltre 60 milioni da presentare al Milan.

Il punto è che però i rossoneri per meno di 100 milioni neanche si siedono neanche al tavolo per trattare la cessione di Theo Hernandez. La trattativa si prospetta essere dunque complicata, ma lo United ha intenzione comunque di provarci.

Ultim’ora Theo Hernadez: Milan o United?

Quale futuro per Theo Hernandez, Milan o Manchester United? Nonostante il terremoto societario che ha investo i rossoneri nelle ultime settimane, salvo clamorosi colpi di scena, il terzino francese dovrebbe rimanere in rossonero anche nella prossima stagione, come confermato anche qualche settimana fa da Fabrizio Romano. A questo punto, l’ipotesi Manchester e Premier League sono state –momentaneamente-accantonate da Theo.