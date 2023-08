Calciomercato, Malinovskyi in Serie A: si chiude a 15 milioni

Ruslan Malinovskyi è già pronto a tornare in Serie A dopo una sola stagione in Francia con il Marsiglia: affare in chiusura in queste ore.

Il centrocampista ucraino è stato uno dei migliori degli ultimi anni in Serie A e l’anno scorso aveva deciso di dire addio all’Atalanta per provare una nuova esperienza di primo livello. Con Gasperini era terminato il feeling e aveva deciso di provare l’avventura con il Marsiglia che non è stata troppo positiva. Nelle ultime due settimane di agosto cambierà nuovamente il futuro di Malinovskyi, pronto a tornare in Serie A.

Il talento di Malinovskyi è fuori discussione, tanto che i club italiani stanno pensando di nuovo al suo innesto per accrescere il valore delle rispettive rose.

Calciomercato: Malinovskyi pronto al ritorno in Serie A

Il calciomercato estivo può regalare nuovi colpi a sorpresa che possono essere sempre più importanti per i club. La Serie A sta rinnovando sempre più il modo di fare mercato perché sta diventando quasi impossibile competere con i club europei dal punto di vista economico.

Tanti calciatori importanti negli ultimi anni hanno lasciato il calcio italiano ma ci sono tanti altri che hanno intenzione di ritornare il prima possibile. È il caso anche di Ruslan Malinovskyi: il trequartista ucraino non si era lasciato bene con Gasperini e l’Atalanta e ha vissuto una stagione al Marsiglia, ma ora ha deciso di tornare.

Secondo le ultime notizie di mercato, le prossime ore saranno decisive per il ritorno di Ruslan Malinovskyi in Serie A.

Genoa su Malinovskyi: le cifre dell’operazione

Dopo l’addio all’Atalanta e al calcio italiano, il talento di Ruslan Malinovskyi non ha brillato più come faceva in Serie A. Con il Marsiglia ha disputato un buon campionato ma non è stato all’altezza delle aspettative e ora vuole far ritorno nel Paese che gli ha permesso di mostrare al massimo il suo talento.

Secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, il Genoa sta tentando di riportare Malinosvskyi in Serie A. Il club rossoblù, neopromosso, ha già preso Retegui e ha intenzione di costruire una rosa molto forte per raggiungere il prima possibile gli obiettivi prefissati dalla società.

L’accordo tra Genoa e Marsiglia per Malinovskyi potrebbe chiudersi sulla base di 15 milioni di euro. La cifra non spaventa la società ligure che ha nuovi investitori che vogliono far tornare grande il “Grifone”.

Malinovskyi al Genoa: ci sono anche altri due club

Il Genoa vuole Malinovskyi. Il trequartista ucraino sarebbe perfetto per il modo di giocare del club allenato da Alberto Gilardino che vuole puntare alla prima metà della classifica.

Non c’è solo il Genoa sulle tracce di Malinovskyi. Anche il Besiktas sta tentando approcci con il Marsiglia e con il suo entourage e lo stesso ha fatto nei giorni scorsi il Torino di Ivan Juric. Il calciatore ucraino vuole tornare in Serie A e il Grifone sembra in pole position per chiudere.