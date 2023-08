Juventus: doppio colpo per Allegri, ha scelto i 2 esclusi

Ci sono importanti aggiornamenti per quello che è il mercato della Juventus in vista della prossima stagione che è ormai imminente per l’inizio del campionato di Serie A.

La società bianconera ha intenzione di riscattarsi e non può più permettersi di sbagliare in vista dei prossimi anni, perché le ultime due stagioni sono state deludenti e per questo si è avviato un nuovo progetto.

Le prossime ore saranno decisive per capire che tipo di giocatori arriveranno in rosa per i bianconeri, con il calciomercato estivo che è ormai verso la fine per quanto riguarda i nuovi acquisti che potrà fare la Juve.

Calciomercato Juventus: due nuovi acquisti per Allegri

Manca ancora qualcosa alla rosa della Juve in vista del prossimo anno, eppure, nelle ultime dichiarazioni Massimiliano Allegri ha avvertito i tifosi rivelando che la società potrebbe anche non completare altre operazioni in entrata in vista della fine. Una mossa che potrebbe essere anche strategica verso le rivali per evitare di fare inserire ad aste nuove società per gli obiettivi del club bianconero. Ora arrivano nuove notizie proprio verso questa situazione.

Mosse e contromosse per il club bianconero che però sottotraccia sta provando a chiudere due accordi nel fotofinish per il proprio allenatore. Infatti, ci sono delle nuove notizie che riguardano proprio i prossimi acquisti che può fare la Juventus di Allegri per migliorare la rosa. Importanti opzioni che possono sbloccarsi da un momento all’altro per quanto riguarda gli affari Lukaku e Berardi, i due obiettivi che servirebbero per migliorare la zona offensiva della Juve.

I due attaccanti hanno già l’accordo con i bianconeri che però deve trovare un modo per sbloccare la trattativa con i loro rispettivi club per provare ad uscire da questa situazione di stallo. Nelle prossime ore potrebbero arrivare aggiornamenti importanti per Lukaku e Berardi che non è detto che la Juventus sta provando a chiudere prima dell’inizio del campionato.

Juventus: Berardi e Lukaku in arrivo

Il 20 agosto scenderà in campo la Juventus sul campo dell’Udinese per la prima partita di campionato e sembra difficile che Allegri possa avere a disposizione Lukaku e Berardi. Infatti, servirà ancora del tempo per il club bianconero per chiudere la doppia operazione con Chelsea e Sassuolo.

Aumenta però la fiducia per la chiusura di questa trattativa doppia con la Juve che vuole affondare il colpo per Lukaku e Berardi. Per il primo si parla di un prestito con riscatto o uno scambio che porterebbe cash alla Juve e la cessione di Vlahovic. Per l’esterno del Sassuolo, invece, la Juve è pronta a sacrificare uno dei due giovani, con Allegri che ha dato l’ok.

Berardi Juve: via Iling Junior o Soule

Infatti, nell’affare con il Sassuolo la Juventus potrebbe inserire nell’affare per chiudere per Berardi uno dei due giocatori tra Matias Soule o Iling-Junior più 20 milioni di euro cash.