Valentina Fradegrada, lato A esagerato

Stupenda e straripante Valentina Fradegrada, la influencer e modella che ha sposato il calciatore Kevin-Prince Boateng lo scorso anno.

Dallo scorso anno è divenuta famosissima sui social network e non solo, agevolata sia dal suo rapporto sentimentale molto chiacchierato, sia dalla sua bellezza mozzafiato che tende a mostrare molto spesso sull’account Instagram.

Parliamo di Valentina Fradegrada. Per chi non la conoscesse è una influencer e modella, con un passato anche da sportiva professionista. 30 anni, nativa di Bergamo, come detto è divenuta celebre per aver sposato un noto calciatore internazionale. Ovvero Kevin-Prince Boateng, ex fuoriclasse del Milan e del Barcellona ed anche ex marito di Melissa Satta.

La bella ed esplosiva Valentina si mostra come una ragazza tutt’altro che timida. Acconciature con colorazioni spesso fantasiosa, foto da modella a tutti gli effetti ed un fisico pazzesco. Aiutato dai tanti anni di attività nelle arti marziali: non a caso la Fradegrada è stata campionessa italiana per cinque volte.

Magnifica Valentina Fradegrada: decolté da urlo e fisico da top model

I pochi che ancora non conoscevano la bellezza statuaria di Valentina Fradegrada possono rifarsi gli occhi sul suo profilo Instagram, già seguito da 3,3 milioni di follower. La donna bergamasca infatti è molto apprezzata non solo per l’aspetto fisico, ma perché è divenuta una vera e propria imprenditrice digitale.

Dal 2017 ha lanciato il suo brand di costumi Upside down bikini. Si è pure lanciata nel mondo della musica nel 2018 dando vita insieme a Fishball, Christina Bertevello e Razihel il gruppo musicale Badass B.

Degno di nota però il lato estetico di Valentina Fradegrada. La modella ed influencer è praticamente perfetta, un fisico tonico e sempre in forma e soprattutto un decolté da fare invidia a chiunque. Qualcuno sui social le contesta il troppo utilizzo della chirurgia estetica per rendere perfetto il lato A, ma il risultato è sotto gli occhi di tutti ed a dir poco incontestabile.

La bellissima Valentina però sembra vivere un periodo delicato con il suo coniuge Boateng. Infatti i due non hanno più, da qualche giorno a questa parte, foto di coppia nei rispettivi profili Instagram. Una sorta di pulizia generale, probabilmente dovuta ad una crisi sentimentale. Non a caso nelle foto hot in bikini pubblicate dalla Fradegrada da una spiaggia tropicale non vi è traccia dell’ex calciatore milanista. Per Boateng si tratterebbe del terzo divorzio all’orizzonte, dopo quelli con la sua prima compagna in Germania e con Melissa Satta in Italia.