Non solo Onana: lo United fa piazza pulita, altri due colpi dalla Serie A

Altri due colpi dalla Serie A, il Manchester United fa piazza pulita dopo le notizie che sono circolate su André Onana.

L’estremo difensore dell’Inter non sarà l’unica perdita del calcio italiano, considerando che dalla Serie A, potrebbero arrivare altri colpi per il club britannico.

Due in particolare, con la voglia di andare verso la grande rivoluzione legata al domani in Premier League, dalla Serie A alcuni dei calciatori più importanti, potrebbero vestire la maglia del Manchester United.

Calciomercato, altri due colpi del Manchester United: dalla Serie A

È ancora dalla Serie A che opera, per il proprio calciomercato, il Manchester United. Il club inglese non ha voglia di placare la propria voglia di andare a rivoluzionare il club con Ten Hag al comando che, per il futuro dei Red Devils, vede protagonisti altri calciatori dalla Serie A.

Non c’è solo Onana tra le intenzioni del club di Manchester, per l’imminente futuro. Il portiere camerunense ad oggi è praticamente ad un passo, con l’addio possibile da un momento all’altro, dall’Inter.

Ma non è il solo, Onana, a lasciare la Serie A. Secondo quanto fanno sapere dall’estero, il Manchester United avrebbe altri due colpi da piazzare, nell’immediato: si tratta di Hojlund e Amrabat, rispettivamente da Atalanta e Fiorentina.

Mercato Atalanta: il primo obiettivo del Manchester United è Hojlund

Secondo quanto riferito dall’estero, precisamente dai colleghi di Fichajes.net, Hojlund risulterebbe essere il primo obiettivo di calciomercato del Manchester United.

L’attaccante piace anche alla Serie A e l’Atalanta spara alto sul prezzo. Un prezzo che potrebbe raggiungere un club ricco come quello di Premier League che, “scippandolo” alla Serie A, lo porterebbe ad essere il nuovo centravanti titolare per il presente e per il futuro del Manchester United. La valutazione economica che ne fa l’Atalanta è di circa 40-50 milioni di euro, cifra che lo United sarebbe disposto a raggiungere.

Ultime United, Onana e non solo: Hojlund e Amrabat nel mirino

Fa sul serio il Manchester United, senza freni, decurtando la Serie A così di pezzi pregiati. Oltre ad Andrè Onana, nell’imminente calciomercato, c’è volontà di andare dritti verso la nuova batteria di giocatori a disposizione di Ten Hag. Gli obiettivi, rispettivamente da Atalanta e Fiorentina, sono Hojlund e Amrabat. Il primo, già citato, ha un valore di mercato importante. Così come il secondo, perché Sofyan Amrabat lascerebbe la Fiorentina solo per un altrettanto importante cifra economica. Il club viola non ha alcuna intenzione di togliere il centrocampista ad Italiano, ma conteranno le sue volontà. Il valore di mercato è pari a 30 milioni di euro.