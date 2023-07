Calciomercato, il sostituto arriva dal Tottenham: è Lloris, scelta fatta

Il sostituto in porta, a grandi livelli, è Hugo Lloris dal Tottenham. A volerlo è chi potrà diventare il suo nuovo allenatore.

Una scelta ben precisa e che sarebbe già stata fatta nel corso dei summit di mercato quando, ai vertici con la società, l’allenatore ha dichiarato quelle che sono le proprie volontà.

Lo scossone vissuto tra i pali nel corso di questi giorni e la volontà di andare verso altre soluzioni in porta, nell’imminente calciomercato. Il nuovo portiere del club ai vertici del campionato e con le alte ambizioni europee, porta all’espertissimo estremo difensore e campione del Mondo con la Francia nel 2018, Hugo Lloris.

Calciomercato, colpo Lloris: sarà lui il sostituto in porta

Sarà Hugo Lloris il sostituto in porta, la carriera del francese potrebbe continuare e concludersi in Italia.

Si erano alimentate le voci di un ritorno al Lione ma, salutando la Premier League e il Tottenham, non è al suo vecchio club che tornerà.

Per lui sarà un vero e proprio “tradimento”, considerando che giocherà a quanto pare per la rivale di sempre dell’OL. Secondo i rumors, il portiere che tra le altre era stato accostato anche ad alcune società italiane, potrebbe giocare ai piedi della Torre Eiffel. Hugo Lloris è la scelta in porta di Luis Enrique per il Paris Saint-Germain.

Mercato PSG, Lloris come sostituto di Donnarumma: la doppia notizia

Sono i colleghi di RMC Sport a rivelare le ultime notizie di calciomercato, con doppio annuncio, sul PSG. Perché Hugo Lloris è la scelta come vice-Donnarumma, dopo i diversi rumors che hanno riguardato anche il portiere italiano. Il PSG, dopo continui contatti con Luis Enrique, nuovo allenatore del club, ha fatto sapere che Gigio Donnarumma resta un punto fermo del club transalpino.

Ed è proprio con la presenza ingombrante di Donnarumma che, salutando definitivamente Keylor Navas, che Luis Enrique vorrebbe Hugo Lloris come vice ideale per alternarlo tra i pali, in determinate partite della stagione. E il PSG sembra intenzionato ad accontentare il proprio nuovo allenatore.

Ultime sul PSG, Donnarumma resta: Lloris piace anche in Italia

Hugo Lloris piace anche ai club italiani, il PSG è intenzionato a prenderlo subito per anticipare la forte concorrenza. Lloris è finito nel mirino anche dell’Inter, considerando l’addio imminente di Onana, con destinazione Manchester United. Secondo quelle che sono le ultime notizie dal PSG, la valutazione sarebbe anche legata a Bounou, portiere marocchino di proprietà del Siviglia. Ma considerando l’opzione low cost, perché Lloris arriverebbe al PSG per una cifra simbolica dal Tottenham, il tecnico spagnolo preferirebbe puntare sul francese.