Calciomercato: via libera per Retegui, arriva in Serie A

Grande scoperta di Roberto Mancini, che in tempi non sospetti l’ha convocato con la Nazionale italiana, Mateo Retegui potrà finalmente sbarcare nel campionato di Serie A. Il giocatore, di proprietà del Boca Juniors ma in prestito al Tigre, è pronto a vivere la sua prima esperienza in Italia. E’ il colpo da novanta della società che ha grandi ambizioni per il futuro.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a rivelare tutte le ultime notizie relative a questo affare di mercato con l’arrivo in Italia del bomber Mateo Retegui. Nella giornata di oggi gli agenti hanno incontrato la società e i contatti sono stati positivi.

Adesso si attende l’ultimo passaggio prima della definizione dell’affare. L’operazione ha un costo totale, tra base fissa e bonus, di 15 milioni di euro con la dirigenza pronta a chiudere l’operazione e a portare al Genoa Retegui.

Prosegue la trattativa di calciomercato tra Genoa e Boca Juniors per Mateo Retegui che è pronto a vestire la maglia dei rossoblù. Oggi la dirigenza ha avuto un incontro con gli agenti del calciatore e questi ultimi contatti sono stati positivi. Le parti hanno concordato anche il prezzo del cartellino del calciatore, che può andare al Genoa per 15 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il rossoblù restano fiduciosi sul buon esito dell’affare con Gilardino ottimista riguardo l’arrivo al Genoa di Retegui.

Al di là delle varie voci, che volevano alcune big come Inter e Milan interessate al calciatore, alla fine per Retegui s’è mosso solo il Genoa che ha chiuso l’operazione prima di tutte. La società ligure è disposta a chiudere l’operazione che consentirà al giocatore di mettersi in evidenza nel campionato italiano. Un modo, questo, che consentirà a Roberto Mancini di visionare più spesso l’attaccante che è una delle punte più promettenti del calcio italiano. L’avvento in Serie A potrà solo favorire la crescita del ragazzo che con la Nazionale ha già messo a segno due reti in tre presenze.