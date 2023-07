Repulisti Milan, arriva la cessione lampo: i dettagli

Il punto sulle cessioni in casa Milan. In queste ore la società rossonera sta lavorando ad alcune uscite molto importanti per il bilancio.

Il Milan ad oggi è sicuramente uno dei club che ha lavorato con maggiore decisione ed incisività sul mercato, sia in entrata che in uscita. Infatti, la squadra allenata di Stefano Pioli, sta già modificando il proprio aspetto in diversi reparti.

Tutto nasce dall’addio di Sandro Tonali, doloroso quanto generoso, visto che ha portato circa 70 milioni più bonus nelle casse di via Aldo Rossi. Con il tesoretto guadagnato, il Milan sta lavorando per rimpolpare la rosa: sono infatti arrivati nelle ultime settimane i vari Sportiello, Romero, Loftus-Cheek e Pulisic, mentre nelle prossime ore firmerà anche l’ultimo acquisto Reijnders.

Ultimamente però l’amministratore delegato Giorgio Furlani (uomo di punta del club dopo l’addio di Maldini) sta lavorando anche sulle uscite degli esuberi. Il Milan infatti, prima di puntare ad altri obiettivi, deve sfoltire la rosa cedendo quei giocatori dichiarati come poco utili e troppo costosi per le casse del club.

Nasti e non solo: tutti i rossoneri pronti a cambiare squadra

È di poche ore fa la notizia della cessione del giovane talento Marco Nasti, attaccante della Primavera di rientro dal prestito a Cosenza. Il talentuoso attaccante è finito in prestito al Bari, sempre in Serie B, in una delle squadre più rinomate della cadetteria.

Ma le cessioni non finiranno certo qui. In uscita c’è anche il difensore centrale Matteo Gabbia, altro elemento proveniente dal vivaio milanista. Il classe ’99 sa di non poter avere spazio in rosa in vista della prossima stagione e dunque andrà altrove. Vicino il prestito con diritto di riscatto al Genoa. Sullo sfondo restano Frosinone, Cagliari e Salernitana.

Entro la partenza per la tournée statunitense, prevista per questa settimana, il Milan vorrebbe provare a piazzare altri esuberi. Junior Messias sembra quello con più opportunità, visto che in Serie A vanta l’interessamento del Torino. Idem per quanto riguarda il terzino Fode Ballo-Touré, che non è mai piaciuto troppo a Pioli e che sembra diretto verso il Nizza.

Poi c’è la questione Charles De Ketelaere, il grande flop dell’ultima stagione. Il belga classe 2001 ha deluso tutti e, secondo radiomercato, sarebbe tra i cedibili della rosa. Il PSV Eindhoven e l’Aston Villa avrebbero mostrato interesse nel rilanciare questo talento perduto, ma il Milan non lo lascerà partire per meno di 28-30 milioni di euro, così da non rischiare una minusvalenza a bilancio.