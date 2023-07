Lascia la Serie A: gli sceicchi l’hanno convinto, allenerà in Arabia

L’Arabia Saudita e gli sceicchi hanno stravolto il calciomercato anche in Europa quest’anno. Ci sono tante fughe nel Medio Oriente a causa dei tanti milioni che stanno investendo.

Sia i calciatori ma anche gli allenatori sono contattati dal presidente del campionato saudita che gestisce più squadre e sta provando ad equilibrare il tutto per un campionato affascinante.

Più si va avanti e più aumentano le offerte per diversi giocatori, ci sono delle importanti notizie ora che riguardano anche gli italiani tra giocatori e allenatori che stanno andando via per l’Arabia.

Calciomercato: nuova maxi offerta dall’Arabia Saudita

In Serie A ci sono diversi profili e figure che interessano all’Arabia Saudita in vista del presente e delle prossime stagioni. Perché adesso ci sono delle notizie importanti di calciomercato che riguardano il futuro anche degli allenatori. Nelle ultime settimane sono arrivate le maxi offerte anche ai nostri allenatori per portarli nel Medio Oriente ai vari club che stanno provando a rinforzarsi e ad attirare sempre di più l’attenzione mondiale sul mondo del calcio in Arabia Saudita.

Massimiliano Allegri ha rifiutato circa 80 milioni di euro complessivi in 2-3 nei giorni scorsi per restare alla Juventus. Ma questo perché l’allenatore ha voglia di riscattarsi dopo i due pessimi anni in bianconero, in futuro potrebbe cambiare idea. Ma non è l’unico tecnico italiano che ha attirato l’attenzione degli sceicchi. Infatti, ci sono anche altri allenatori italiani che hanno ricevuto offerte come Spalletti e anche altri.

Adesso è arrivata la rivelazione di un altro degli allenatori più importanti e visionari del calcio italiano che potrebbe iniziare a pensare seriamente ad un’offerta che arriverebbe dall’Arabia Saudita per lasciare la Serie A. Adesso anche l’attuale club vuole capirne di più.

Sarri in Arabia Saudita: c’è l’offerta

Ai microfoni di Sportitalia nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, he ha svelato quanto accaduto nelle ultime settimane. C’è un’offerta arrivata per lui dall’Arabia Saudita. Queste le parole dell’allenatore:

“Ho ricevuto qualche offerta dall’Arabia Saudita, ma sto bene alla Lazio. Se tra due anni non rinnovo allora magari potrei prendere qualcosa in considerazione”.

Arabia Saudita: Sarri accetta tra due anni senza rinnovo

Al momento quindi niente da fare, ma in futuro Sarri potrebbe realmente prendere in considerazione la possibilità di lasciare la Lazio e la Serie A per trasferirsi in Arabia Saudita. Si è costruito una carriera da solo e dal nulla è riuscito ad ottenere grandi soddisfazioni per se stesso vincendo con diverse squadre e allenando anche il Chelsea in Premier League.

Con la Lazio è in scadenza 2025 e senza rinnovo potrebbe pensare di approdare in Arabia Saudita per una super offerta che lo renderebbe ricco come mai avrebbe mai pensato.