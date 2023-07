Monza, l’annuncio del nuovo presidente: nel progetto c’è l’ex Milan

Il Monza riparte dopo la tragica scomparsa di Berlusconi, che ha duramente colpito il club, addolorato dal lutto.

Il sogno Monza, per i tifosi e per Silvio Berlusconi che è riuscito negli ultimi suoi anni di vita a piazzare un vero e proprio capolavoro, considerando la storia povera di successi del Monza che è salito in Serie A ottenendo anche una serena salvezza grazie all’operato dell’ex Premier in Italia e compianto uomo che è morto di recente.

Silvio Berlusconi lascia un’eredità pesantissima a chi sceglierà di continuare nel progetto Monza, ci sono alcune questioni da risolvere ed è il nuovo presidente ad annunciare quello che sarà il presente e il futuro del Monza, con un nuovo “frontman” che Berlusconi avrebbe voluto appunto alla guida del club. Il sogno continua per i brianzoli che mettono nel mirino la permanenza in Serie A sicuramente, ma anche la possibilità di provarci per i piazzamenti in Europa, attraverso il lavoro che sarà di un ex Milan che fece la storia, appunto con Berlusconi, nel recente passato rossonero.

Monza, l’annuncio del nuovo presidente: l’ex Milan come “frontman” del club

Si porterà avanti un progetto sul quale, Silvio Berlusconi, ci teneva tantissimo.

A prendere voce è il nuovo presidente del Monza che, in occasione di un evento che si è tenuto a Milano, ha parlato del domani dei brianzoli e di cosa accadrà da qui in avanti, per la società della Brianza.

È infatti il figlio di Berlusconi, Pier Silvio, a commentare quello che sarà lo scenario futuro del Monza, in qualità di nuovo presidente del club. La sua sottolineatura è sull’ex Milan, Adriano Galliani, che prenderà ancor più potere dopo la scomparsa di Berlusconi, a fare da vero e proprio frontman alla stampa, oltre che da collante per il fondo presidenziale e i giocatori.

Monza, le parole di Pier Silvio Berlusconi sul futuro e su Galliani

Quelle che seguono, sono le parole del nuovo presidente del Monza e della Mediaset, in occasione della presentazione dei palinsesti per la stessa rete, sul futuro del club con Galliani protagonista del progetto: “Sarà compito di noi figli occuparci del Monza e di portare in avanti quello che resta il sogno di papà, vogliamo farlo al meglio. Al centro di questa grande cosa c’è sicuramente Adriano Galliani, e menomale aggiungerei perché parliamo di una persona straordinaria, nutro un affetto e una stima incredibile, è il più bravo a gestire una squadra di calcio”.

Ultime sul Monza, non solo Pier Silvio e Galliani: ecco chi altro gestirà il club

Sarà compito dell’intera famiglia, erede del titolo del Monza, occuparsi del club brianzolo. Con Galliani ad amministrare, la sensazione è che il club non verrà ceduto ad altri soci.