Dal PSG all’Inter, Marotta piazza un altro colpaccio

I nerazzurri sono pronti a bussare alla porta del PSG: affare clamoroso, un’italiana può rimanere a bocca asciutta

In casa Inter il tempo delle riflessioni è terminato. Perché il club nerazzurro, reduce da una stagione davvero importante e fruttuosa che ha arricchito la bacheca con due nuovi trofei, ha intenzione di proseguire il suo percorso di crescita.

Ancora Simone Inzaghi in panchina, nonostante un contratto in scadenza nell’estate 2024 ma che ha guadagnato sul campo la conferma alla guida della ‘Beneamata’. Il cammino dell’Inter, soprattutto in Europa, è stato strepitoso: solo il Manchester City di Pep Guardiola, alla sua prima Champions League vinta coi ‘Citizens’, è riuscito a piegare l’Inter.

E da qui Beppe Marotta vuole ripartire, dalla forza di un gruppo che ha dimostrato con merito di essere tra i più forti e completi in campo internazionale. Ma la rosa di Simone Inzaghi ha già subito delle uscite che, di fatto, hanno costretto Marotta e Ausilio a intervenire tempestivamente sulle entrate. In difesa ha salutato Milan Skriniar, finito al PSG a parametro zero. Così come Danilo D’Ambrosio.

In mediana, invece, la separazione da Marcelo Brozovic è stata un ‘segreto di Pulcinella’ che si è probabilmente protratto per troppo tempo. E se il croato frutterà diversi milioni, lo svincolato Gagliardini ha finito solo per alleggerire in minima parte il monte ingaggi.

L’Inter si scatena: Marotta lo strappa ‘gratis’ al PSG

In attacco è arrivato, dopo un clamoroso sorpasso ai danni del Milan, quel Marcus Thuram conteso da diverse grandi società sparse per l’Europa. Difficile rimpiazzare Dzeko, ancor di più sarebbe sostituire Lukaku in caso di mancata riconferma del belga (l’Inter ne discuterà presto col Chelsea). In mediana, tra le probabili entrate, tiene banco l’idea Frattesi, con Mulattieri nell’affare per abbassare le pretese del Sassuolo: ormai ci siamo, l’affare è a un passo dalla chiusura.

Ma non è affatto detto che l’ex romanista, alla fine, firmi con il club di Viale della Liberazione. Ed è così che i fari della dirigenza lombarda tornano ad essere puntati in direzione Parigi, dove il PSG potrebbe aprire le porte alla cessione di un suo big. Si parla di Renato Sanches, profilo che in passato è stato accostato con forza al Milan e che adesso piace moltissimo pure ai nerazzurri. Se dovesse finire per sfumare il colpo Frattesi, allora il gioiello portoghese rischierebbe di diventare una prima scelta per Marotta.

A maggior ragione che il PSG potrebbe acconsentire all’addio in prestito con opzione di riscatto: un’opportunità da non lasciarsi perdere. La Roma e Mourinho, già da qualche settimana, stanno sondando il terreno per l’ex gioiello del Lille: ma adesso il sorpasso dell’Inter è tutto fuorché improbabile. Dipenderà tutto da Frattesi e dal Sassuolo.