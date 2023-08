PSG, dopo Neymar e Messi, ecco la clausola Mbappè: firma subito, colpo di scena

Colpo di scena dopo i diversi rumors di calciomercato che vedono protagonista Kylian Mbappè, dopo gli addii già consumati di Neymar e Messi.

I due calciatori sopracitati hanno salutato il PSG, il primo andando via con un accordo che gli ha permesso di vedere una pioggia di milioni entrare nelle sue casse, discorso analogo per Lionel Messi che però gioca già da diverse partite in Major League Soccer, dove continua a divertirsi e ha trovato già un trofeo che tanto desiderava il patron David Beckham.

Reintegrato in rosa, dopo quanto è accaduto in merito alla rottura totale con la dirigenza, c’è una novità legata agli ultimi giorni di calciomercato che riguarda Kylian Mbappè. In serata è arrivata infatti la notizia sulla firma per il futuro del fuoriclasse francese.

Calciomercato, firma con la clausola: tutto deciso per Mbappè

Decisione presa dopo gli scossoni che il PSG ha vissuto, con una rivoluzione totale che è legata alla separazione con ognuno dei suoi fuoriclasse, attraverso l’operato di Luis Enrique e del ds Campos.

Il calciomercato del PSG continua a vedere stravolgimenti, specie in uscite, perché Enrique non ha fatto sconti a nessuno, neppure ad alcuni dei suoi talenti principali.

Al centro dei rumors, c’è sempre la situazione del vice-campione del Mondo francese che, secondo quanto riportato in serata, avrebbe deciso di restare e di firmare un rinnovo con il PSG: Mbappè continuerà a giocare ai piedi alla Torre Eiffel.

Mercato PSG, Mbappè firma: ci sarà una clausola

Ci sarà una clausola nel contratto nuovo che firmerà Kylian Mbappè, legato al suo rinnovo. Il centravanti francese, secondo quanto riportato in serata da Tuttomercatoweb, avrà modo di godersi la sua esperienza al PSG, ma senza avere il vincolo di restare per sempre. Risolti i problemi col ds Campos, adesso a Mbappè verrà data la possibilità di scegliere cosa fare per il proprio futuro.

Sarebbe spuntata una clausola “privata” per il francese, che prolungherebbe intanto il suo contratto fino al 2025 o addirittura 2026, ma con un accordo fatto di promesse messe nere su bianco da parte del PSG, che dovrà lasciarlo partire senza mettersi in ostacolo.

Mbappè firma un contratto proibito in Francia: la rivelazione

Firmerebbe un contratto “proibito” secondo quelle che sono le leggi in Francia. Decisivo però Campos che, attraverso la sua mediazione, avrebbe strappato la firma all’asso francese che adesso si sente tutelato, tanto da accettare gli accordi nuovi che lo legano ancora di più e per altri anni al PSG: Mbappè, che indosserà la fascia da capitano del club in determinate occasioni, resta dunque in Ligue 1.