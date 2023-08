Belen Rodriguez non perdona: duro sfogo, cos’è successo

Belen Rodriguez ha scelto di replicare duramente a tutti coloro che la stanno criticando aspramente nell’ultimo periodo.

Alla fine Belen Rodriguez ha deciso di rompere il silenzio e di replicare a tutte le critiche ricevute in questi ultimi giorni. La showgirl argentina è finita di nuovo al centro del ciclone a causa dei presunti cambiamenti che si starebbero verificando nella sua vita sentimentale. Sul suo profilo Instagram, infatti, la conduttrice televisiva ha pubblicato alcuni scatti dove compare a cavallo assieme a un uomo.

Belen non ha taggato la persona in questione, lasciando un po’ tutto avvolto nel mistero. Tuttavia, le indiscrezioni riportano che il soggetto a cavallo con la modella dovrebbe essere Elio Lorenzoni, imprenditore di Brescia, 40 anni, che Belen ha conosciuto quando era ancora legata sentimentalmente ad Antonino Spinalbese.

In un primo momento tra i due era nata una bella amicizia, ma negli ultimi tempi sembra proprio che tra la Rodriguez e l’imprenditore bresciano ci sia qualcosa di più. Basti pensare che i due sono stati beccati insieme anche alla festa di compleanno di Ignazio Moser, compagno della sorella di Belen, Cecilia Rodriguez.

Belen, che attacco agli haters: la showgirl non le manda a dire

La conduttrice televisiva si è evidentemente stancata di tutto questo chiacchiericcio e ha deciso di rispondere per le rime sui social a tutti gli haters che la stanno subissando di critiche. In una delle sue Storie Instagram, infatti, Belen ha condiviso un post proveniente dalla pagina social dello scrittore Paolo Borzacchiello.

Il post riporta i classici pareri invadenti che risultano molto fastidiosi per chi li riceve. “Io al tuo posto farei…“, ad esempio, a cui il post risponde con un netto “Non ci sei“, ma anche “Se posso darti la mia opinione non richiesta“, con la secca replica “Non puoi“.

Nella condivisione completa si può leggere una frase che sintetizza bene il tutto: “I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta”. La showgirl argentina ha scelto quindi di rispondere a tutti coloro che in queste ultime settimane l’hanno giudicata pesantemente, accusandola di avere una vita sentimentale da ‘montagne russe’ e di non riuscire a crearsi una famiglia.

Stando alle indiscrezioni, infatti, la love story tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbe giunta ancora una volta al capolinea. Per la coppia si tratterebbe della terza separazione dopo quelle del 2015 e del 2020. La rottura non è ancora ufficiale, anche se sui rispettivi social sono praticamente scomparse le foto insieme.