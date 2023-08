Calciomercato, Luis Alberto ha firmato: ecco dove giocherà

La Lazio piazza il colpo Guendouzi, dopo l’arrivo precedente di Kamada: svelato il futuro di Luis Alberto, che ha firmato.

Il calciomercato della Lazio ha visto uno stravolgimento enorme ed è quello legato a Sergej Milinkovic-Savic, che ha salutato i biancocelesti e trova ora nel centrocampo di Sarri diversi nuovi volti, considerando non solo l’approdo di Kamada e Rovella, ma anche quello più recente legato a Guendouzi.

Il centrocampista potrebbe diventare titolare, dopo il suo addio al Marsiglia e il suo approdo in Serie A, dove giocherà la Champions League con la Lazio. Una titolarità che potrebbe compromettere quella di uno dei centrocampisti della Lazio, a disposizione di Maurizio Sarri.

Calciomercato Lazio, tutto deciso per il futuro di Luis Alberto: l’annuncio sulla firma

Il centrocampo della Lazio cambia e, oltre all’arrivo di Kamada, ce n’è un altro che risulta ingombrante e non poco in casa biancoceleste.

Il mercato della Lazio ha visto un’accelerata improvvisa nel rush finale di calciomercato, in questo caldo agosto e occhio a quella che è la notizia della serata, nell’ultima ora che riguarda Luis Alberto.

Sono venute fuori diverse notizie sul suo futuro, che è parso lontano dal club capitolino. Ma la verità è che Luis Alberto si sarebbe legato ancor di più alla Lazio, attraverso la firma sul rinnovo che confermerà ancora il numero 10 che non vede l’ora di risalire la classifica in Serie A dopo le prime due sconfitte a sorpresa con i biancocelesti che, alla terza gara del campionato, dovranno tenere testa al Napoli campione d’Italia, al Diego Armando Maradona.

Mercato Lazio, Luis Alberto firma il rinnovo: la notizia

Secondo quanto riferito in serata da Sky Sport, nel corso della trasmissione Calciomercato – L’Originale, alla fine per Luis Alberto ci sarebbe la firma sul rinnovo per un legame ancora più solido con la Lazio. È con la maglia dei biancocelesti che vivrà la sua esperienza in Champions League e non lontano dal club capitolino, oltre che dalla Serie A.

I biancocelesti avevano intenzione di prendere Zielinski ma alla fine, con l’arrivo prima di Kamada e poi di Guendouzi, i ruoli sono tutti occupati a centrocampo, compresa la posizione del talento spagnolo che resterà ancora al servizio di Sarri per il campionato che è appena cominciato.

Ultime Lazio, i dettagli del rinnovo di Luis Alberto

Alla fine sarà ancora legato alla Lazio, dopo i diversi rumors di calciomercato, Luis Alberto. Il calciatore spagnolo, secondo la stessa fonte, avrebbe firmato un accordo valido fino al 30 giugno 2028. Il calciatore avrebbe firmato nel corso del tardo pomeriggio.