Milan: super acquisto in attacco, tridente completato

Il Milan si prepara ad una stagione carica con tanta voglia di riscatto, da parte di tutti. Ora si pensa a quelli che possono essere i colpi di calciomercato.

Giocatori, allenatore, società e tifosi vogliono provare a dare il massimo per tornare ad essere vincenti come capitato di recente. L’ultimo anno però non è stato il massimo visto quanto accaduto.

Una stagione piuttosto deludente per i rossoneri che ora stanno rivoluzionando tutti in termine di mercato e di rosa, si prova a chiudere i migliori colpi possibili.

Calciomercato Milan: nuovo acquisto in attacco

Il Milan sta lavorando per migliorare la rosa in vista del prossimo anno. Ci sono stati importanti addi e per questo arriveranno dei rinforzi, qualcuno si è già unito di nuovo alla rosa. La società però ha intenzione di fare i migliori sforzi possibili per andare a sopperire anche alle carenze che ci sono in alcuni ruoli.

Per questo motivo saranno settimane decisive le prossime in vista della nuova stagione. Piacciono diversi profili importanti che sono però ricercati anche da altri top club, i rossoneri dovranno fare il meglio per anticipare la concorrenza.

Il Milan ha quindi messo gli occhi e ora vuole mettere anche le mani sul talento nigeriano Chukwueze. L’esterno d’attacco del Villarreal l’ultima stagione l’ha chiusa con 7 gol e 3 assist e ha ancora grandi margini di miglioramento. Proprio in Serie A un profilo del genere potrebbe consacrarsi e per questo ora il Milan proverà a chiudere definitivamente il suo acquisto.

Chukwueze Milan: si tratta col Villarreal

Ormai è fin troppo chiaro, la vera grande priorità del Milan è Chukwueze. L’esterno d’attacco nigeriano viene considerato il profilo ideale per la squadra di Pioli per andare a rinforzare la corsia di destra per la prossima stagione. C’è stata anche la prima offerta da parte del Milan di 25 milioni che però è stata rifiutata dal Villarreal.

Non ci sono dubbi, il Milan ha messo Chukwueze come primo obiettivo per l’attacco e sta provando in tutti i modi a chiudere l’acquisto del giocatore. Il club continua a trattare e i rossoneri che hanno fretta, vogliono solo pensare di chiudere nei giusti tempi.

Milan: Chukwueze ha già detto sì, tridente da urlo

Chukwueze avrebbe già dato il suo ok al Milan, non vede l’ora di approdare in Italia e giocare per un club storico come quello rossonero. Il calciatore andrebbe a completare il tridente d’attacco con Leao e Giroud andando a formare un trio d’attacco veramente temibile e imprevedibile, fatto di qualità, tecnica, velocità e finalizzazione.

Adesso i tifosi sperano che il Milan riesca a chiudere il prima possibile l’acquisto, per vedere subito all’opera nei giorni di ritiro il tridente formato da Leao, Giroud e Chukwueze che scalpita per approdare in Italia nelle prossime ore.