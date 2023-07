Calciomercato, l’esterno sta firmando: Milan beffato

Il Milan rischia di rimanere nuovamente beffato in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno, obiettivo dei rossoneri, starebbe firmando altrove.

Uno scenario, questo, che mette e non poco il bastone fra le ruote a Pioli, Moncada e Furlani che, sul giocatore, in questi ultimi giorni avevano riversato tante attenzioni, energie ma soprattutto idee, facendolo diventare una vera e propria priorità.

Alla fine, però, la volontà di questo pare abbia avuto la meglio su tutto, ed a conti fatti l’impressione è che il giocatore non volesse trasferirsi al Milan visto che, per l’appunto, il suo futuro è dipinto da colori completamente diversi rispetto al rosso ed al nero.

Calciomercato, Milan beffato: ecco dove va l’esterno

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Milan, che dopo Loftus Cheek è al lavoro per rinforzare ancora di più la rosa di Stefano Pioli in vista della prossima stagione. Sono diversi i reparti nei quali i rossoneri hanno intenzione di investire, uno fra questi è l’attacco, priorità assoluta di Moncada e Furlani.

Non a caso nel corso di questi giorni sono stati accostati tantissimi nomi al Milan, da Pulisic a Chukwueze arrivando ad Adama Traorè, ma l’esterno che in queste ore avrebbe attirato l’attenzione dei rossoneri è di stampo prettamente difensivo. I due dirigenti rossoneri avrebbero infatti deciso di puntare su uno dei terzini più promettenti dell’intero panorama calcistico europeo, ma fra il Milan ed il giocatore si sarebbe inserita -alla già folta concorrenza- un’altra big d’Europa che, a quanto pare, godrebbe della priorità e della preferenza del ragazzo.

Stando dunque a quanto riportato da El Mundo Deportivo, il club meneghino rischia di rimanere nuovamente fregato in questo calciomercato, questa volta, invece, nella corsa al giovane Ivan Fresneda. Secondo il noto portale iberico, infatti, sul terzino del Real Valladolid forte si sarebbe inserito il Barcellona.

Duello Milan-Barça per Fresneda: il punto

Il Milan ha da che guardarsi bene le spalle dell’attacco del Barcellona per Ivan Fresneda, visto che i blaugrana hanno intenzione di fare sul serio per il classe 2004 del Real Valladolid. A complicare ulteriormente la questione contro i rossoneri è la posizione presa in queste ore dal ragazzo, che ha dichiarato espresso una preferenza in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, Fresneda da massima priorità al Barcellona. Lo spagnolo ha intenzione di aspettare l’offerta del club catalano anche qualora altri club dovessero muoversi prima, come ad esempio aveva intenzione di fare anche il Milan.

Milan, Barcellona ma non solo: c’è la fila per Fresneda

Milan e Barcellona non sono gli unici club su Ivan Fresneda, anche perché la clausola da soli 20 milioni di euro fa gola un pò a tutti in giro per l’Europa. Su di lui, infatti, ci sarebbero anche Arsenal, Dortmund, Juventus ed Inter.