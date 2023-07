Nelle scorse ore Cesc Fabregas ha a sorpresa annunciato il suo ritiro, ma le novità della serata non finiscono qui. Per l’ex giocatore di Barcellona e Arsenal ha infatti inizio subito una nuova avventura in carriera, ma da allenatore.

Allievo di tecnici come Wenger, Sarri, Conte e, soprattutto, Guardiola, era cosa praticamente certa che una volta finito di giocare al pallone Fabregas avrebbe iniziato ad insegnarlo, anche perché la sua carriera parla per sé. Questo suo nuovo ruolo, comunque, non è assolutamente una sorpresa, visto che al suo approdo a Como lo spagnolo aveva svelato di essere arrivato in Italia non solo per giocare ma anche per imparare meglio la cultura dell’allenamento italiano, cosa che gli è servita ad ottenere praticamente subito il suo primo incarico su di una panchina.

Fabregas appende gli scarpini al chiodo: è ufficiale

Dopo anni di carriera ad altissimi livelli, dal Monaco in poi è iniziata la parabola discendente di Cesc Fabregas, conseguenza comunque inevitabile ad un viaggio lungo e ricco di emozioni, vittorie e sconfitte, che hanno reso il centrocampista spagnolo uno dei più completi e forti della storia nel suo ruolo.

Come ogni bella storia che si rispetti, anche in questo caso c’è una fine, posta in essere dallo stesso Cesc Fabregas, forse -ma sicuramente- stanco dei ritmi e della vita da calciatore. La notizia che tutti i tifosi erano in attesa di ricevere è, dunque, arrivata, ma visto l’andazzo degli ultimi tempi era davvero questione di pochissimo prima che lo spagnolo prendesse questa decisione. A dire la verità, però, nessuno credeva che questa potesse arrivare ora, ma come un fulmine a ciel sereno l’oramai ex centrocampista del Como lo ha deciso di comunicare a tutti tramite un post sui propri canali social.

Stando dunque a quanto si può leggere in un commovente post sul suo profilo Instagram, in una lunga lettera dedicata al calcio Cesc Fabregas ha annunciato il suo ritiro.

Fabregas si ritira ma rimane nel mondo del pallone: sarà allenatore

Cesc Fabregas ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo, ma il legame col calcio è talmente viscerale che lo spagnolo non se l’è sentita di abbandonarlo completamente. L’ex Como, infatti, ha sfruttato questa sua esperienza italiana per approfondire meglio il mondo manageriale, decidendo di intraprendere subito questa strada, non facendo alcuna pausa.

Fabregas è stato immediatamente accontentato, anche perché per i maestri che ha avuto in carriera è difficile che possa fallire in questa nuova posizione. Ed è per questo che, stando a quanto riportato da TMW, il primo club a dare fiducia allo spagnolo è stato proprio il Como, che gli ha affidato il ruolo dell’allenatore della squadra B, grazie alla quale Fabregas potrebbe fare esperienza prima di prendersi una prima squadra, anche importante.

Non solo squadra B: al Como Fabregas avrà un doppio ruolo

Al Como Cesc Fabregas avrà un doppio delicato ruolo da allenatore. Stando alle ultime notizie, infatti, lo spagnolo nella prossima stagione guiderà non solo la squadra B dei Lariani, ma anche la Primavera.