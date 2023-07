Milan nei guai, spunta la clausola da 50 milioni: lo vendono subito

Il calciomercato del Milan ha visto l’uscita di Tonali e molte entrate, ma occhio alla clausola rescissoria da soli 50 milioni di euro.

Perché all’interno del contratto del giocatore, nel caos totale che sta vivendo il Milan per quanto riguarda il proprio futuro – le molte entrate dovranno essere sistemate nello scacchiere di Pioli -, spunta fuori una clausola rescissoria.

Il calciatore, perno tra i principali titolarissimi di Stefano Pioli, rischia di finire out a causa delle vicende calciomercato che lo vedono protagonista. In mattinata, la notizia sulla stessa clausola rescissoria che mette nei guai il Milan per il proprio futuro.

Calciomercato Milan, spunta la clausola: un altro addio

Un altro addio dopo Sandro Tonali, legato alle separazioni che saranno col Milan. Perché se da un lato c’è il calciomercato ad alti livelli che sta vivendo il club rossonero, nonostante la separazione dal proprio ormai ex numero otto, dall’altra c’è la possibilità di vedere ancora in uscita qualche tassello importante.

Ed è attraverso la clausola rescissoria che il Milan rischia di vedere andar via un altro calciatore, dopo quanto già accaduto con Tonali.

Un altro titolare via dal Milan nel prossimo calciomercato a causa della clausola rescissoria da soli 50 milioni: Ismael Bennacer è il calciatore in questione, col Milan nei guai di fronte alla possibilità di vedere un club esercitare, appunto, la stessa clausola.

Mercato Milan, Bennacer ai saluti nel 2024: si attiva la clausola

Si attiva la clausola rescissoria su Ismael Bennacer, secondo quanto riportato dal collega ed esperto di calciomercato Nicolò Schira. Il Milan andrebbe così KO di fronte ai soli 50 milioni che verrebbero spesi dai top club d’Europa e occhio anche alle soluzioni oltreoceano.

Perché considerando quello che è il valore di calciomercato che ha il centrocampista algerino, tra i migliori in Italia e in Europa, le soluzioni per la cessione sono diverse. Molti club europei potrebbero puntare su di lui considerando che la clausola è attiva per i club all’estero. E anche dall’Arabia Saudita, potrebbero prendere il centrocampista algerino.

Ultime Milan, quando si attiva la clausola rescissoria su Bennacer

Il Milan attende Bennacer, che potrebbe tornare dal suo infortunio nel 2024. Stesso 2024 che vede protagonista la sua clausola rescissoria, che si attiverà per qualche giorno a partire da luglio 2024, dopo il campionato dunque che il Milan vivrà nel 2023/2024. E l’algerino, considerando il suo valore di mercato diverso dalle cifre della clausola, rischia di salutare per soli 50 milioni di euro.