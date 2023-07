Calciomercato, pazza idea Pedri: può arrivare col prestito

Pazza idea per prendere subito Pedri con il prestito. Dopo alcuni addii in mezzo al campo, occhio al colpo di scena.

Un colpo di scena che riguarda il calciomercato, con la stella del calcio spagnolo che arriverebbe in prestito a causa dei problemi finanziari che sta vivendo il Barcellona, con potenziale diritto di riscatto per la prossima stagione a cifre importantissime.

Pedri, tra i più importanti calciatori del panorama calcistico europeo, finirebbe così in un nuovo club dopo i problemi che il Barcellona ha riscontrato. Uno dei principali quotidiani in Italia ne ha svelato le possibilità.

Calciomercato, colpo di scena Pedri: addio Barcellona, la destinazione

Addio Barcellona e destinazione a sorpresa, il colpo di scena di calciomercato arriva da Pedri, in uscita probabilmente dal club catalano.

Nonostante l’importanza all’interno del progetto, potrebbe essere proprio Pedri il sacrificio principale del mercato in uscita da parte del club blaugrana.

C’è un club che fa sul serio per quella che è la pazza idea di calciomercato nell’imminente estate. Andando verso un prestito con opzione di riscatto, a prendere Pedri potrebbe essere il Paris Saint-Germain.

Mercato PSG, arriva Pedri: ci pensa Luis Enrique

Il Paris Saint-Germain, a differenza degli altri anni, è disposto a fare mercato sì, ma non ad ogni costo. Per tale motivo, ne è la prova l’uscita di Lionel Messi senza rinnovo e la possibilità di vedere perso Mbappè nell’immediato, oltre ad altre diverse separazioni con nuovi innesti che il PSG sta provando a portare avanti in quello che è il proprio calciomercato.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ultima pazza idea del PSG è Pedri, che arriverebbe comunque per una cifra importantissima e per volontà espressa da Luis Enrique. Con Verratti che parte, assieme a Renato Sanches probabilmente, il PSG punterebbe tutto su Pedri, in un’operazione che sarà in prestito con diritto di riscatto a circa 100 milioni di euro.

Pedri libera Verratti: destinazione italiana, occhio anche a Sanches

Pedri è la scelta per il centrocampo del Paris Saint-Germain, che farebbe respirare a livello finanziario anche il Barcellona – motivo principale della possibilità di concretizzare l’affare -, da parte di Luis Enrique. L’ex Roma favorirebbe i giallorossi perché, con l’arrivo di Pedri, diventerebbero in troppi al PSG. Club transalpino che sta trattando alcune uscite, tra le quali anche quelle di Verratti e Renato Sanches, principali obiettivi di calciomercato della Roma per il posto in mediana.