Calciomercato, addio Milan: rimane in Serie A, la destinazione

Nelle prossime ore potrebbe consumarsi un importante addio per il Milan in questo calciomercato. Il giocatore, oramai ai margini del progetto tecnico di Stefano Pioli, avrebbe scelto in quale club trasferirsi in questi ultimi giorni di sessione.

Essendo comunque un profilo interessante ed ancora relativamente giovane, con discreti margini di miglioramento, il nome del rossonero sarebbe stato accostato a diverse squadre nel corso di queste settimane, ma alla fine la sua priorità è sempre stata quella di rimanere in Italia.

Desideroso di accontentare le richieste del ragazzo, il Milan starebbe trattando con uno storico club di Serie A la cessione del giocatore, che nonostante le difficoltà del caso potrebbe comunque andare in porto. Decisive potrebbero essere le ultime ore di calciomercato.

Calciomercato, addio Milan: rimane in Serie A

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Milan, che in questi ultimi giorni di sessione si potrebbe particolarmente infuocare, come confermato anche dagli aggiornamenti arrivati nella serata di ieri.

Stando alle ultime notizie, infatti, per sbloccare l’arrivo del tanto famigerato attaccante, Furlani e Moncada starebbero lavorando con discreta intensità alle cessioni degli esuberi della formazione di Stefano Pioli, che al momento sono ancora tanti, forse pure troppi, in rosa. I discorsi relativi al futuro di Ballo-Touré ed Origi sono quelli che nel corso delle scorse settimane si sono presi decisamente la scena, ma ora il Milan si starebbe dedicando all’uscita di un altro rossonero, soluzione che parrebbe essere decisamente più concreta rispetto a quella dei due nomi sopra menzionati e che nelle prossime ore potrebbe anche sbloccarsi. Per il giocatore nel corso di queste settimane si è parlato soprattutto di destinazioni estere, ma nella serata di ieri si sarebbe palesata per lui anche la possibilità di rimanere in Serie A, soluzione che rappresenterebbe essere la sua preferenza.

Stando dunque a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Alexis Saelemaekers potrebbe lasciare il Milan in questo calciomercato per diventare un nuovo giocatore del Bologna.

Milan, il Bologna vuole Saelemaekers: trattativa difficile

Il Bologna è al lavoro per regalare a Thiago Motta un giocatore dalle qualità di Alexis Saelemaekers, che potrebbe permettere alla formazione rossoblu di compiere un importante salto di qualità in quel reparto.

Il Milan non opporrebbe resistenza all’uscita del belga, ma la realtà dei fatti parla di un’operazione al momento molto complicata per il Bologna. Il Diavolo chiede infatti dai 7 ai 12 milioni di euro per lasciar partire Saelemaekers, costi che dopo il colpo Karlsson i rossoblu non sarebbero in grado di reggere. Solo con un’eventuale cessione di Barrow l’arrivo del belga al Dall’Ara potrebbe sbloccarsi, ma la concorrenza è tanta e c’è il serio rischio che alla fine il Milan vada a trattare con altri club.

Calciomercato, non solo Bologna: ecco chi altro vuole Saelemaekers

Il Bologna non è l’unico club sulle tracce di Alexis Saelemaekers in questo calciomercato. Sull’esterno belga del Milan ci sarebbe anche il forte interesse del Real Betis, che stando alle ultime notizie avrebbe addirittura già raggiunto un accordo col ragazzo per un contratto sino al 2027. I prossimi giorni saranno dunque decisivi per scoprire il futuro di Saelemaekers che, salvo sorprese, sarà lontano dal Milan.