Messi in Italia, tifosi spiazzati: adesso è ufficiale

Messi arriva in Italia, l’annuncio è ufficiale: i tifosi restano spiazzati, nessuno avrebbe mai potuto immaginarlo.

Leo Messi ‘sbarca’ in Italia. Lo abbiamo atteso per anni e adesso arriva l’annuncio ufficiale, quello che tutti i tifosi aspettavano da tempo. Perché di fuoriclasse come la Pulce nella storia ne sono nati pochissimi. Un giocatore che ha segnato un’epoca, uno dei più grandi di tutti i tempi, uno dei pochi in grado di illuminare ogni partita con una singola giocata.

Un talento incredibile, baciato dal ‘dio del calcio’, che finalmente potrà essere seguito con passione anche dai tifosi italiani. Dopo settimane di attesa è infatti arrivato, a sorpresa, l’annuncio che molti sognavano nel proprio cuore.

Ovviamente non stiamo per ammirare Leo in Serie A. Sarebbe chiedere troppo al nostro calcio, in perenne crisi economica e assolutamente impossibilitato a poter competere con il calcio arabo o americano per potersi accalappiare le più grandi stelle del mondo, seppur attempate come il fenomeno argentino.

Le partite del suo Inter Miami stanno però per essere trasmesse anche in Italia. Non quelle del campionato americano, ma quelle di un’altra competizione prestigiosa e importantissima negli Stati Uniti, una di quelle che vedrà quasi sicuramente la Pulce ex Barcellona tra i grandi protagonisti.

Messi sbarca su DAZN: l’annuncio fa impazzire gli appassionati di calcio

Le buone notizie per gli appassionati di calcio italiani non sono ancora finite. In attesa di poter capire cosa sarà del nostro calcio nei prossimi anni, considerando che a breve dovrebbe essere posta la parola fine sul bando che dovrebbe decidere il futuro dei diritti televisivi della Serie A per i prossimi anni, è arrivato un annuncio ufficiale riguardante Messi e il soccer a stelle e strisce.

Una delle più importanti emittenti accessibili dall’Italia si è infatti accaparrata i diritti in esclusiva delle semifinali e della finale di un evento molto importante: la U.S. Open Cup, la coppa nazionale degli Stati Uniti. Un torneo dal fascino per certi versi superiore alla nostra Coppa Italia.

Ai nastri di partenza le squadre erano novantanove. Ne sono rimaste solo in quattro, pronte a contendersi il prestigioso trofeo in questi giorni di fine estate. Si tratta dell’Inter Miami di Leo Messi, che affronterà l’FC Cincinnati, e di Houston Dynamo, attesa dal confronto con Salt Lake City. Due partite di grande fascino che saranno trasmesse con commento in italiano da DAZN.

Le due squadre che riusciranno a prevalere si affronteranno nella finalissima il prossimo 27 settembre. Un altro incontro che potremo seguire in esclusiva proprio sulla nota pay tv inglese. Per poter ammirare dal vivo Messi, dunque, dovremo aspettare ancora un po’, e magari non accadrà mai. Ma intanto accontentiamoci: possiamo tornare a godere delle sue gesta almeno dalla televisione.