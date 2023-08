Bonucci ancora in Serie A: è il colpaccio di fine agosto, la destinazione

Adesso si decide il futuro di Leonardo Bonucci che, salutando la Juventus, giocherà per una rivale italiana in Serie A.

Un colpo di scena quello che ha visto protagonista il capitano della Juventus – ormai da considerarsi in realtà ex capitano – che da un momento all’altro e dopo aver annunciato che il 2024 sarebbe stato il suo ultimo anno in bianconero, si è ritrovato fatto fuori dalla sua stessa società.

Una situazione paradossale ma che adesso porta Bonucci a voler vestire la maglia di una rivale italiana, giocando contro la Juventus per gli alti obiettivi di classifica. Questa mattina sono stati svelati alcuni aggiornamenti sul colpaccio Bonucci, che resterebbe così in Serie A.

Calciomercato Serie A, riecco Bonucci: è il colpo di fine agosto

È il colpo di fine agosto, Leonardo Bonucci può giocare ancora in Serie A, pur salutando la Juventus.

Negli ultimi giorni erano avanzate ipotesi sul suo trasferimento all’Union Berlino, in Bundesliga, ma secondo quanto riferito in mattinata, c’è un club che a sorpresa sembra non essersi dimenticato del colpaccio Bonucci, per le gare importanti di Champions League.

Saprebbe di rivalsa per il difensore della Nazionale e che diventerà un ex bianconero, quella di giocare in Champions al contrario della Juventus, che è rimasta a mani vuote a causa delle sentenze e della penalizzazione. Leonardo Bonucci, in questo caldo fine agosto, potrebbe diventare un nuovo giocatore della Lazio.

Mercato Lazio, scende in campo Lotito: Bonucci da Sarri

Ci pensa Claudio Lotito a chiudere bene il calciomercato della Lazio, col gran colpo che porta a Leonardo Bonucci. Secondo quanto riportato dai colleghi di LazioNews, Claudio Lotito avrebbe un piano ben preciso per portare Bonucci in biancoceleste. Da Maurizio Sarri, allenatore che lo ha già conosciuto nell’esperienza vissuta a Torino con la Juventus e che servirebbe per completare, con una ricca dose di esperienza in più, il reparto difensivo.

Ultime Lazio, Bonucci gratis: Lotito lo prende così

Secondo la stessa fonte, Bonucci starebbe aspettando una mossa della Lazio. Claudio Lotito avrebbe infatti tra le sue idee quelle di mettere sul tavolo una proposta molto interessante per Bonucci che, alla Lazio, potrebbe rinascere. Il motivo è legato al suo contratto proposto che, non solo sarebbe di un anno – fino al 2024 – ma avrebbe anche un’opzione condizionata dai risultati personali e di squadra, per Bonucci, di un altro anno ancora. Bonucci spinge per la sua cessione alla Lazio, la Juventus gli dovrà permettere il tutto con la buonuscita.