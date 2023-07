Kessie non decolla: il piano B della Juve infiamma i tifosi

La trattativa col Barcellona per Franck Kessie non spicca il volo: il sorprendente piano B fa felici i tifosi

Dopo una stagione a tratti disastrosa, in casa Juventus è arrivato il momento di rilanciare un progetto che negli ultimi anni è risultato fallimentare su più fronti. A guidare la ‘Vecchia Signora’ sarà ancora Massimiliano Allegri.



Forte di un ricco contratto fino all’estate 2025, l’allenatore di Livorno ha incassato una fiducia quasi ‘obbligata’, rimanendo al timone della squadra nonostante i presunti interessamenti multimilionari dall’Arabia Saudita. E con l’arrivo del neo direttore sportivo Cristiano Giuntoli, è iniziata ufficialmente la campagna acquisti estiva per la ‘Vecchia Signora’.

Al netto dell’arrivo di Timothy Weah, giovani di belle prospettive, l’ex dirigente del Napoli non ha ancora concretamente messo mano agli affari già ultimati, in entrata ed uscita. Gli addii sono stati innumerevoli, alcuni davvero pesanti. Angel Di Maria ha fatto ritorno al Benfica, club che lo ha lanciato nel grande calcio europeo.

Al pari di Cuadrado che dopo otto anni a Torino, a parametro zero, ha scelto i ‘nemici’ dell’Inter per chiudere la sua carriera. E se Allegri è rimasto decisamente soddisfatto dalla firma del rinnovo del suo pupillo Adrien Rabiot, va assolutamente sottolineato come la mediana bianconera sia tutt’ora in piena ricostruzione.

Il nome bollente, ormai da diverse settimane, è sempre uno: Franck Kessie. L’ivoriano, fuori dai piani del Barcellona, viene considerato il giocatore ideale per portare dinamismo e muscoli alla mediana del ‘Conte Max’.

Juve-Kessie, l’alternativa è di lusso

La Juventus, nelle ultime ore, avrebbe già trovato una bozza d’accordo per l’arrivo dell’ex milanista in prestito con obbligo condizionato ad una cifra vicina ai 10-15 milioni. Il problema sarebbe dato dalla volontà del calciatore che non ha ancora accettato: ecco perchè starebbe prendendo corpo un suggestivo piano B.

In quel di Torino, infatti, Giuntoli sta scandagliando il mercato alla ricerca di possibili e valide alternative all roccioso giocatore ivoriano che solo un anno fa si è trasferito a parametro zero in Catalogna. E, da questo punto di vista, un nome su tutti intrigherebbe i vertici bianconeri. Parliamo di Donny van de Beek, un’occasione davvero ghiotta che farebbe decisamente felici i tifosi juventini.

L’olandese, da tempo in rotta di collisione con il Manchester United, non rientra più nei piani dei ‘Red Devils’. Erik ten Hag attende la proposta giusta per liberarsi di un esubero di lusso che, altrove, potrebbe ancora dare tanto. Giocatore di caratura internazionale e certamente caratteristiche fisiche e tecniche differenti da Kessie, l’ex Ajax è ancora giovane (26 anni) ed è in scadenza il 30 giugno 2025 con il club di Manchester.