Calciomercato, l’ex Roma sbarca a Milano: è fatta per il ritorno in Serie A

Aveva salutato la Roma, a titolo definitivo, per giocarsi le sue chance all’estero e da protagonista tra i titolari.

L’esperienza in Europa è durata poco, col suo ritorno in Serie A che è da considerare cosa fatta perché uno dei due club a San Siro, alla fine, è riuscito a concludere l’operazione, riuscendo a bloccare l’affare che lo riguarda.

L’ex calciatore giallorosso vestirà la maglia di una squadra rivale della Roma, tornando in Serie A e giocando a San Siro, secondo quelle che sono le voci di calciomercato che lo riguardano.

Calciomercato, colpo a Milano: ritorna in Serie A l’ex Roma

L’ex Roma, tra i migliori giovani ai tempi di quello che fu il club giallorosso, sarebbe pronto al ritorno in Serie A per giocarsi le chance a San Siro, in Champions League.

Un’operazione che il club di Milano riuscirebbe a piazzare risparmiando qualcosa su quelle che sono le cifre da considerare sul colpo che arriva dal club estero.

Sarebbe stata già bloccata infatti l’operazione che porta Riccardo Calafiori al Milan, dopo il suo passato alla Roma, da giovanissimo. Il giocatore che ha vissuto un’esperienza al Basilea, sarebbe pronto ora a vivere un’avventura a grandi livelli come valida alternativa al ruolo di terzino, in rossonero.

Mercato Milan colpo Calafiori: i dettagli dell’operazione

Può arrivare subito e considerarsi fatta l’operazione che porta a Riccardo Calafiori. Il calciatore ex Roma e attuale terzino a tutta fascia del Basilea, farebbe così il suo ritorno in Serie A e al Milan.

Secondo quanto riferito in giornata da Tuttosport, i rossoneri starebbero cercando un sostituto in difesa e, con l’arrivo di Riccardo Calafiori, le cose andrebbero a sistemarsi. La società rossonera avrebbe in mano un accordo con il club svizzero, per un prestito con opzione di riscatto col calciatore. Calafiori arriverebbe subito al Milan, per essere considerato come vice-Theo Hernandez per la corsia mancina.

Ultime Milan, arriva Calafiori: cessione in arrivo, ecco chi parte

Con Riccardo Calafiori che arriva al Milan, da San Siro c’è chi parte. Perché c’è Ballo-Tourè sempre più vicino all’uscita, con l’accordo già trovato con il Fulham nelle scorse settimane. Il giocatore per ora si oppone al trasferimento, poco convinto di lasciare Milano e l’Italia, per l’approdo in Inghilterra. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Bologna, ma nelle proposte si starebbe inserendo anche il Werder Brema dalla Germania.