La piazza vuole acquisti, vuole vedere che la rosa di Rudi Garcia sia pronta per questa stagione, ed il Napoli è pronto ad accontentare le richieste della sua gente in questo calciomercato.

Nonostante settimane di stallo, De Laurentiis è pronto a fare faville da qui al 12 di agosto, regalando al tecnico francese rinforzi mirati per completare la squadra in vista di questo imminente inizio di campionato.

Natan è stato solo il primo dei, possibili, quattro nuovi acquisti che il Napoli farà da qui ai prossimi 5 giorni. A conferma di questo arrivano notizie in merito al fatto che, chiusa una volta e per tutte la questione relativa al difensore centrale, il club campione d’Italia starebbe lavorando per chiudere un colpo a sorpresa suggerito dall’ex Rafa Benitez.

Calciomercato Napoli, colpo a sorpresa dalla Spagna: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, che non si può definire di certo chiuso con l’arrivo di Natan dal RB Bragantino. C’è bisogno di far fare il salto di qualità alla formazione di Rudi Garcia, e con l’obiettivo di bissare la vittoria dello scudetto Aurelio De Laurentiis è pronto ad investire un bel tesoretto da qui fino al prossimo 12 di agosto.

La base della formazione scudettata è rimasta, in attesa di capire cosa ne sarà di Osimhen e Zielinski, ma c’è bisogno di allungare la rosa per renderla ancora più forte e competitiva. Per questo sulla lista di Meluso e De Laurentiis sarebbero stati aggiunti diversi nomi interessanti che possano fare al caso di Rudi Garcia, ma fra tutti uno in particolare potrebbe essere indicato come il “pallino” dell’estate azzurra, quello per il quale la dirigenza sarebbe pronta a far -quasi- di tutto.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, il Napoli avrebbe nuovamente posato la sua attenzione in questo calciomercato su Gabri Veiga del Celta Vigo, indicato essere dall’area tecnica azzurra il profilo ideale, per caratteristiche ed età, col quale andare a rinforzare il centrocampo di Rudi Garcia.

Il Napoli torna forte su Gabri Veiga: 40MLN o niente

Il Napoli torna a puntare forte su Gabri Veiga del Celta Vigo in questo calciomercato. Per età e caratteristiche lo spagnolo rappresenterebbe essere l’innesto ideale per il centrocampo di Rudi Garcia, ma l’impressione è che il talentino classe 2004 non si smuova dai Paesi Baschi almeno sino al 2024, salvo un clamoroso colpo di scena.

Questo scenario potrebbe essere rappresentato dal fatto che il Napoli, in casso di cessione di Zielinski, possa d’un tratto decidere di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro presente nel contratto di Veiga. Solo in quel caso gli azzurri riuscirebbero ad ingaggiare senza troppi fronzoli il ragazzo e sbaragliare la concorrenza.

Calciomercato Napoli: per Veiga c’è la fila

Il Napoli non è l’unico top club europeo interessato a Gabri Veiga. Per il talento del Celta Vigo, infatti, sarebbero stati compiuti sondaggi anche dal Real Madrid, dal Liverpool e dal Barcellona, che fra tutti negli scorsi mesi è sembrato essere il club più vicino al ragazzo.