De Laurentiis cede un altro attaccante: la destinazione in Serie A

De Laurentiis pronto a cedere un altro attaccante, cambiando così l’attacco nell’imminente calciomercato per due club in Serie A.

Perché, oltre alla separazione ormai possibile – Rudi Garcia non si è praticamente nascosto nell’intervista rilasciata nella serata di domenica – da Victor Osimhen, un altro attaccante è pronto a lasciare la famiglia De Laurentiis per il grande approdo, da protagonista assoluto, in Serie A.

C’è un calciatore che cerca infatti spazio e, oltre alla situazione appunto di Osimhen, c’è un altro attaccante dopo l’ottima stagione fatta nel 2022/2023, che vorrebbe cercare fortuna altrove.

Calciomercato, De Laurentiis rinuncia all’attaccante: non solo Osimhen

La situazione che tiene banco per il calciomercato nella famiglia De Laurentiis è legata alla potenziale cessione di Victor Osimhen.

Bisogna fare però attenzione, appunto, perché non è l’unico nome tra le uscite, con la rinuncia da parte di De Laurentiis sull’attaccante che tanto avrebbe voluto al Napoli per il presente e il futuro del club azzurro.

Perché, in collaborazione con un’altra società – non di sua proprietà, ma comunque “satellite” -, starebbe pensando da tempo al colpo Walid Cheddira. Il centravanti del Bari però, al contrario di quanto accaduto con Elia Caprile, non firmerà col Napoli per poi andare via. A puntare sul talento marocchino è il Sassuolo, che gli garantirebbe un approdo in Serie A che Walid Cheddira sogna da tempo.

Mercato Bari, niente Napoli per Cheddira: De Laurentiis rinuncia e lo spedisce al Sassuolo

La famiglia De Laurentiis lavora in sintonia tra i due club di loro appartenenza, tant’è che nelle recenti settimane è proprio papà Aurelio De Laurentiis ad aver prelevato dalla società del figlio Luigi, il cartellino di Elia Caprile, per girarlo poi in prestito in Serie A, all’Empoli.

Soluzione analoga sarebbe quella che avrebbe portato Cheddira al Napoli, per poi andarlo a girare in prestito. Considerando la presenza di Simeone, oltre a quella di Jack Raspadori, al Napoli non ci sarebbe infatti spazio. Ma ad inserirsi nella trattativa, prendendolo a titolo definitivo e senza passare per il Napoli, ci sarebbe infatti Carnevali col suo Sassuolo. Dal Bari, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport – reduce da una stagione splendida in Serie B, pur senza promozione – al club del Mapei Stadium, per giocarsi una chance da titolarissimo ai massimi livelli del calcio italiano.

Ultime su Cheddira: le cifre dell’operazione

Il Bari sarà bottega cara, in particolar modo se non è col Napoli che vivrà la trattativa diretta. Walid Cheddira al Sassuolo è un’operazione da circa 10 milioni di euro come base della trattativa e il club dei De Laurentiis non calerà le proprie pretese economiche.